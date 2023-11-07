Tuesday, 07 November 2023 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بتلكو الأولى التي تطلق خدمة اقتران بيانات تجوال الموبايل ((Mobile Peering)) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

11/7/2023 4:36:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬أحدث‭ ‬خدماتها‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬اقتران‭ ‬بيانات‭ ‬تجوال‭ ‬الموبايل‭ ‬‮«‬ Mobile ‭ ‬ Peering ‮»‬‭ ‬المتوافرة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬المنامة‭ ‬لتبادل‭ ‬الإنترنت‭ (‬ MN ‭-‬ IX ‭) ‬لأعضاء‭ ‬المنصة،‭ ‬وتعدّ‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬حلًا‭ ‬للربط‭ ‬البيني‭ ‬للأنظمة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬تُمكن‭ ‬مشغلي‭ ‬خدمات‭ ‬الموبايل‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمة‭ ‬ IPX ‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬بيانات‭ ‬التجوال‭ ‬للموبايل‭ ‬عالميًا‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭.‬

تتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بعدة‭ ‬مميزات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الشبكة‭ ‬وتقليل‭ ‬زمن‭ ‬الاستجابة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬روابط‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الموبايل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬المنامة‭ (‬ MN ‭-‬ IX ‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يؤدي‭ ‬تبادل‭ ‬بيانات‭ ‬الموبايل‭ ‬مع‭ ‬شبكات‭ ‬الموبايل‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬تجوال‭ ‬أفضل‭ ‬لزبائنهم‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تلغي‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬لطرف‭ ‬ثالث‭ ‬لنقل‭ ‬حركة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬الإجمالية،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الموبايل‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬خطط‭ ‬بيانات‭ ‬تجوال‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬وإضافة‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬محفظتنا،‭ ‬لنقدم‭ ‬لزبائننا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المستمرة،‭ ‬وتتمثل‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ Manama ‭-‬ IX ‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬بالإنترنت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.‬

MENAFN07112023000055011008ID1107383973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث