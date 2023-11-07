بتلكو الأولى التي تطلق خدمة اقتران بيانات تجوال الموبايل ((Mobile Peering)) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة بتلكو إحدى شركات Beyon أحدث خدماتها وهي خدمة اقتران بيانات تجوال الموبايل « Mobile Peering » المتوافرة على منصة المنامة لتبادل الإنترنت ( MN - IX ) لأعضاء المنصة، وتعدّ شركة بتلكو هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم هذه الخدمة، والمتمثلة في كونها حلًا للربط البيني للأنظمة المفتوحة، إلى جانب كونها تُمكن مشغلي خدمات الموبايل ومزودي خدمة IPX من تبادل بيانات التجوال للموبايل عالميًا بشكل آمن.
تتميز هذه الخدمة بعدة مميزات بما في ذلك تعزيز كفاءة الشبكة وتقليل زمن الاستجابة، وذلك من خلال إنشاء روابط مباشرة بين مزودي خدمات الموبايل على منصة المنامة ( MN - IX )، كما يؤدي تبادل بيانات الموبايل مع شبكات الموبايل الأخرى إلى تجربة تجوال أفضل لزبائنهم. بالإضافة إلى ذلك، تلغي هذه الخدمة الحاجة إلى الدفع لطرف ثالث لنقل حركة تبادل البيانات، وبالتالي تقليل التكاليف الإجمالية، مما يمكن مزودي خدمات الموبايل من توفير خطط بيانات تجوال أكثر تنافسية.
والجدير بالذكر أن شركة بتلكو مستمرة في تنويع وإضافة الخدمات إلى محفظتنا، لنقدم لزبائننا مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المستمرة، وتتمثل رؤية الشركة من خلال Manama - IX في أن تكون المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مساهمتها في تطوير خدمات الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء المنطقة.
MENAFN07112023000055011008ID1107383973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.