بتلكو الأولى التي تطلق خدمة اقتران بيانات تجوال الموبايل ((Mobile Peering)) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬أحدث‭ ‬خدماتها‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬اقتران‭ ‬بيانات‭ ‬تجوال‭ ‬الموبايل‭ ‬‮«‬ Mobile ‭ ‬ Peering ‮»‬‭ ‬المتوافرة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬المنامة‭ ‬لتبادل‭ ‬الإنترنت‭ (‬ MN ‭-‬ IX ‭) ‬لأعضاء‭ ‬المنصة،‭ ‬وتعدّ‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬حلًا‭ ‬للربط‭ ‬البيني‭ ‬للأنظمة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬تُمكن‭ ‬مشغلي‭ ‬خدمات‭ ‬الموبايل‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمة‭ ‬ IPX ‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬بيانات‭ ‬التجوال‭ ‬للموبايل‭ ‬عالميًا‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭.‬

تتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بعدة‭ ‬مميزات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الشبكة‭ ‬وتقليل‭ ‬زمن‭ ‬الاستجابة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬روابط‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الموبايل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬المنامة‭ (‬ MN ‭-‬ IX ‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يؤدي‭ ‬تبادل‭ ‬بيانات‭ ‬الموبايل‭ ‬مع‭ ‬شبكات‭ ‬الموبايل‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬تجوال‭ ‬أفضل‭ ‬لزبائنهم‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تلغي‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬لطرف‭ ‬ثالث‭ ‬لنقل‭ ‬حركة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬الإجمالية،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الموبايل‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬خطط‭ ‬بيانات‭ ‬تجوال‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬وإضافة‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬محفظتنا،‭ ‬لنقدم‭ ‬لزبائننا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المستمرة،‭ ‬وتتمثل‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ Manama ‭-‬ IX ‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬بالإنترنت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.‬