رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز محمد العبار: مراسي جاليريا يرحب بالزوار في فبراير 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬والمطورة‭ ‬لمشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬لمراسي‭ ‬جاليريا،‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬الزوار‭ ‬بتجربة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬التسوق‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬والترفيه‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وسيضم‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭. ‬ويقع‭ ‬المجمع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وهو‭ ‬متصل‭ ‬بمنتجعين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬وهما‭: ‬‮«‬العنوان‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬و‮«‬فيدا‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬شقق‭ ‬فندقية‭ ‬فاخرة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬قرب‭ ‬افتتاح‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬العبار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يُمثل‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬نقطة‭ ‬جذب‭ ‬حصرية‭ ‬توفر‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬وترفيه‭ ‬متميزة‭ ‬للزوار‭ ‬كونه‭ ‬يُقدم‭ ‬عروضًا‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭. ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬موقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬منتجع‭ ‬تسوق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المملكة،‭ ‬ما‭ ‬يُسهم‭ ‬بإرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬كُليًا‭ ‬ويصب‭ ‬لصالح‭ ‬دعم‭ ‬المشهد‭ ‬السياحي‭ ‬بالمملكة‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬إنجازات‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬أضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الماضية‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬بوحدات‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬السكنية‭ ‬والطلب‭ ‬المتنامي‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬سيصبح‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬مراسي‭ ‬الحيوي‮»‬‭.‬

ويُعتبر‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬وجهة‭ ‬متكاملة‭ ‬تضم‭ ‬خيارات‭ ‬واسعة‭ ‬للتسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬دور‭ ‬الأزياء‭ ‬والعلامات‭ ‬الفاخرة‭ ‬مثل‭: ‬لويس‭ ‬فيتون،‭ ‬ديور،‭ ‬غوتشي،‭ ‬إيرميز،‭ ‬بلغاري،‭ ‬دولتشي‭ ‬اند‭ ‬غابانا،‭ ‬فالنتينو،‭ ‬بوتيغا‭ ‬فينيتا،‭ ‬إيف‭ ‬سان‭ ‬لوران،‭ ‬مون‭ ‬بلان،‭ ‬كارتييه‭ ‬ورولكس‭. ‬كما‭ ‬سيحتوي‭ ‬المجمع‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬حوض‭ ‬أكواريوم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬وحديقة‭ ‬المغامرات‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬عاماً،‭ ‬ومجمع‭ ‬سينمائي‭ ‬يضم‭ ‬صالات‭ ‬‮«‬ريل‭ ‬سينما‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬سبع‭ ‬شاشات،‭ ‬وأجنحة‭ ‬بلاتينية‭ ‬فاخرة‭ ‬مع‭ ‬تجربة‭ ‬ IMAX ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإطلالات‭ ‬بحرية‭ ‬خلابة‭.‬