رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز محمد العبار: مراسي جاليريا يرحب بالزوار في فبراير 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت إيجل هيلز ديار، الشركة الرائدة والمطورة لمشروع مراسي البحرين، من قرب الافتتاح الرسمي لمراسي جاليريا، وجهة التسوق والترفيه الرائدة في مملكة البحرين، حيث سيحظى الزوار بتجربة متكاملة من التسوق وتناول الطعام والترفيه اعتباراً من فبراير 2024.
وسيضم مراسي جاليريا نخبة من أرقى العلامات التجارية العالمية، التي يوجد الكثير منها لأول مرة في السوق المحلي. ويقع المجمع في وسط مشروع مراسي البحرين بمدينة ديار المحرق، وهو متصل بمنتجعين من فئة خمس نجوم وهما: «العنوان مراسي البحرين» و«فيدا مراسي البحرين»، بالإضافة إلى قربه من شقق فندقية فاخرة.
وتعليقاً على قرب افتتاح مراسي جاليريا صرّح محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز بقوله: «يُمثل مراسي جاليريا نقطة جذب حصرية توفر تجربة تسوق وترفيه متميزة للزوار كونه يُقدم عروضًا استثنائية لا مثيل لها. كما من شأن موقعه الاستراتيجي في قلب مشروع مراسي البحرين أن يُعزز من كونه أول منتجع تسوق على صعيد المملكة، ما يُسهم بإرساء معايير جديدة كُليًا ويصب لصالح دعم المشهد السياحي بالمملكة».
وحول إنجازات مراسي البحرين منذ بداية العام، أضاف قائلاً: «يعكس نجاح مشروع مراسي البحرين خلال الأشهر التسعة الماضية مدى اهتمام المستثمرين بوحدات مراسي البحرين السكنية والطلب المتنامي عليها، حيث سيصبح مراسي جاليريا ضمن أبرز الوجهات في مجتمع مراسي الحيوي».
ويُعتبر مراسي جاليريا وجهة متكاملة تضم خيارات واسعة للتسوق والترفيه لجميع أفراد العائلة، التي تشمل نخبة من أبرز دور الأزياء والعلامات الفاخرة مثل: لويس فيتون، ديور، غوتشي، إيرميز، بلغاري، دولتشي اند غابانا، فالنتينو، بوتيغا فينيتا، إيف سان لوران، مون بلان، كارتييه ورولكس. كما سيحتوي المجمع على أكبر حوض أكواريوم في المملكة مع أكثر من 200 نوع من الأسماك، وحديقة المغامرات للأطفال من عمر سنتين إلى 16 عاماً، ومجمع سينمائي يضم صالات «ريل سينما» التي تشمل سبع شاشات، وأجنحة بلاتينية فاخرة مع تجربة IMAX ، بالإضافة إلى إمكانية تناول الطعام في الداخل والخارج مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تتمتع بإطلالات بحرية خلابة.
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