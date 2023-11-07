شركة Jon Peddie Research تعلن عن إطلاق قسم الاستشارات الإدارية المدعومة بخدمة Jpri

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) - يسرُّ شركة Jon Peddie Research أن تعلن عن إطلاق خدمة JPRi (الذكاء الحقيقي من Jon Peddie). تُقدَّم الخدمة لمساعدة صناع القرار الاستراتيجي في اكتساب رؤى ثاقبة وقيّمة حول خط المنتجات الخاص بمؤسستهم، وخارطة طريق التسويق، وفرص الاستحواذ/الدمج، وتحسين الكفاءة الداخلية.

في بداية الأمر، كان التركيز في خدمة JPRi منصبًا بالكامل على Game Tech (الأجهزة والبرامج)، وسوف تتوسَّع لتشمل تخصصات JPR الأخرى. سيتولى Ted Pollak مسؤولية إبرام العقود مع الشركات والحكومات، بينما سيقوم Jon Peddie، الرئيس، بمساعدة الشركات الناشئة، حيث تقدِّم كل منها المساعدة للشركة الأخرى حسب الحاجة.

صرَّح Jon Peddie قائلاً: "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، شاهدنا Ted Pollak وهو يتنبأ بجدوى التقنيات الحيوية وتوقيتها بدقة مذهلة. لقد شهدنا أيضًا قيامه بوضع استراتيجيات استثمار ناجحة مع شركات كبرى تحاكي أعماله الإبداعية، وضخ استثمارات في ETF لتكنولوجيا الألعاب الذي أنشأها بقيمة تقترب من مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شاهدنا العديد من المؤسسات الكبيرة التي لا يمكنها الاستفادة من الفرص التجارية القابلة للتطبيق أو تتسرع وتضيع رأس مال كبير وجهود مضنية وبالتالي انخفاض الأرباح وتقييمات السوق.

"لدى Ted بالفعل علاقات وتعاملات ناجحة مع شركات Fortune 500، والحكومة الأمريكية، وشركات الاستثمار الكبرى. ونظرًا إلى ما يتمتع به من خلفية مشتركة في استثمارات تكنولوجيا الألعاب/تحليل السوق/الاستشارات، والمنطق والإبداع المذهلين، نعتقد أنه قادر على تقديم رؤى ثاقبة لا تُقدَّر بثمن لقرارات خارطة الطريق مع إمكانية تقديم أفكار جديدة تمامًا قد لا تكون واضحة للإدارة العليا."

وعلق Ted Pollak قائلاً: "كان الشغل الشاغل لـ Jon Peddie تزويد الشركات بتوجيهات طوال معظم حياته المهنية. يُعدُّ أحد الخبراء في مجال الأعمال المرموقين. وبجانب استفادة الشركات الناشئة من النصائح حول خارطة طريق المنتج وإدخال تخطيطات استراتيجية، ستتمكَّن أيضًا من الاستفادة من بناء الفريق والكفاءة. توقَّع جون الارتفاع الهائل لحوسبة وحدات معالجة الرسومات، التي تدعم العديد من الشركات والتقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI). لقد أشار إلى هذا الأمر قبل 20 عامًا، وانتعش المجال بما يزيد عن تريليون دولار من رأس المال السوقي منذ دعوته النافذة البصيرة إلى تسخير هذه الخدمات.

"صُممِّت JPRi من خلال الخوارزميات المتقدمة التي طورناها لتحليل السوق. عملنا بجد على تطوير محرك الذكاء الحقيقي من JPR لأكثر من عقد من الزمن. وستوضح الأيام القادمة في السوق أن المدخلات الخاطئة في الذكاء الاصطناعي تعطي مخرجات خاطئة. تُعدُّ بارعة فقط بمقدار براعة هندستها المعمارية والتدريب والوصول إلى مجموعات البيانات عالية الجودة. ستستفيد الشركات الكبيرة من الرؤى الثاقبة لشركة JPRi، والتي لا تتجذر في الثقافة الداخلية أو الشركات الاستشارية القديمة. نُقدِّم توجيهات عالية المستوى لعملائنا لتحقيق أقصى قدر من النجاح لقيادتهم ومستثمريهم.

تعمل JPRi على أساس عقد استبقاء سنوي قدره 250.000 دولار أمريكي. سيتم تقييم الشركات الناشئة على حدة وقد يتم منحها ترتيبات عقد الاستبقاء على أساس الأسهم. قائمة العملاء النشطين محدودة لضمان التوفُّر الكامل.

تتضمَّن Game Tech (تقنيات الألعاب) ما يلي: الذكاء الاصطناعي، وأنظمة العرض، وأنظمة الإدخال، والأجهزة الطرفية/الملحقات للألعاب والمحاكاة، ومكونات أجهزة ألعاب الكمبيوتر، ووحدات التحكُّم في ألعاب الفيديو، والألعاب المحمولة، وأجهزة المحاكاة، وألعاب التعليم والتدريب، والميتافيرس، والرياضات الإلكترونية، وأنظمة الصوت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المحتوى، وأجهزة الحوسبة الشخصية، وبرامج ألعاب الفيديو بجميع أنواعها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.