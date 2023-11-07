شركة Jon Peddie Research تعلن عن إطلاق قسم الاستشارات الإدارية المدعومة بخدمة Jpri

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) - يسرُّ شركة Jon Peddie Research أن تعلن عن إطلاق خدمة JPRi (الذكاء الحقيقي من Jon Peddie). تُقدَّم الخدمة لمساعدة صناع القرار الاستراتيجي في اكتساب رؤى ثاقبة وقيّمة حول خط المنتجات الخاص بمؤسستهم، وخارطة طريق التسويق، وفرص الاستحواذ/الدمج، وتحسين الكفاءة الداخلية.
في بداية الأمر، كان التركيز في خدمة JPRi منصبًا بالكامل على Game Tech (الأجهزة والبرامج)، وسوف تتوسَّع لتشمل تخصصات JPR الأخرى. سيتولى Ted Pollak مسؤولية إبرام العقود مع الشركات والحكومات، بينما سيقوم Jon Peddie، الرئيس، بمساعدة الشركات الناشئة، حيث تقدِّم كل منها المساعدة للشركة الأخرى حسب الحاجة.
صرَّح Jon Peddie قائلاً: "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، شاهدنا Ted Pollak وهو يتنبأ بجدوى التقنيات الحيوية وتوقيتها بدقة مذهلة. لقد شهدنا أيضًا قيامه بوضع استراتيجيات استثمار ناجحة مع شركات كبرى تحاكي أعماله الإبداعية، وضخ استثمارات في ETF لتكنولوجيا الألعاب الذي أنشأها بقيمة تقترب من مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شاهدنا العديد من المؤسسات الكبيرة التي لا يمكنها الاستفادة من الفرص التجارية القابلة للتطبيق أو تتسرع وتضيع رأس مال كبير وجهود مضنية وبالتالي انخفاض الأرباح وتقييمات السوق.
"لدى Ted بالفعل علاقات وتعاملات ناجحة مع شركات Fortune 500، والحكومة الأمريكية، وشركات الاستثمار الكبرى. ونظرًا إلى ما يتمتع به من خلفية مشتركة في استثمارات تكنولوجيا الألعاب/تحليل السوق/الاستشارات، والمنطق والإبداع المذهلين، نعتقد أنه قادر على تقديم رؤى ثاقبة لا تُقدَّر بثمن لقرارات خارطة الطريق مع إمكانية تقديم أفكار جديدة تمامًا قد لا تكون واضحة للإدارة العليا."
وعلق Ted Pollak قائلاً: "كان الشغل الشاغل لـ Jon Peddie تزويد الشركات بتوجيهات طوال معظم حياته المهنية. يُعدُّ أحد الخبراء في مجال الأعمال المرموقين. وبجانب استفادة الشركات الناشئة من النصائح حول خارطة طريق المنتج وإدخال تخطيطات استراتيجية، ستتمكَّن أيضًا من الاستفادة من بناء الفريق والكفاءة. توقَّع جون الارتفاع الهائل لحوسبة وحدات معالجة الرسومات، التي تدعم العديد من الشركات والتقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI). لقد أشار إلى هذا الأمر قبل 20 عامًا، وانتعش المجال بما يزيد عن تريليون دولار من رأس المال السوقي منذ دعوته النافذة البصيرة إلى تسخير هذه الخدمات.
"صُممِّت JPRi من خلال الخوارزميات المتقدمة التي طورناها لتحليل السوق. عملنا بجد على تطوير محرك الذكاء الحقيقي من JPR لأكثر من عقد من الزمن. وستوضح الأيام القادمة في السوق أن المدخلات الخاطئة في الذكاء الاصطناعي تعطي مخرجات خاطئة. تُعدُّ بارعة فقط بمقدار براعة هندستها المعمارية والتدريب والوصول إلى مجموعات البيانات عالية الجودة. ستستفيد الشركات الكبيرة من الرؤى الثاقبة لشركة JPRi، والتي لا تتجذر في الثقافة الداخلية أو الشركات الاستشارية القديمة. نُقدِّم توجيهات عالية المستوى لعملائنا لتحقيق أقصى قدر من النجاح لقيادتهم ومستثمريهم.
تعمل JPRi على أساس عقد استبقاء سنوي قدره 250.000 دولار أمريكي. سيتم تقييم الشركات الناشئة على حدة وقد يتم منحها ترتيبات عقد الاستبقاء على أساس الأسهم. قائمة العملاء النشطين محدودة لضمان التوفُّر الكامل.
تتضمَّن Game Tech (تقنيات الألعاب) ما يلي: الذكاء الاصطناعي، وأنظمة العرض، وأنظمة الإدخال، والأجهزة الطرفية/الملحقات للألعاب والمحاكاة، ومكونات أجهزة ألعاب الكمبيوتر، ووحدات التحكُّم في ألعاب الفيديو، والألعاب المحمولة، وأجهزة المحاكاة، وألعاب التعليم والتدريب، والميتافيرس، والرياضات الإلكترونية، وأنظمة الصوت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المحتوى، وأجهزة الحوسبة الشخصية، وبرامج ألعاب الفيديو بجميع أنواعها.
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