Newmont تستحوذ على Newcrest، وتنشئ بنجاح أعمال تعدين الذهب الرائدة في العالم

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE )-أعلنت Newmont Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك باسم:NEM،‏ TSX: NGT،‏ ASX: NEM،‏ PNGX: NEM) اليوم أنها أكملت الاستحواذ على Newcrest Mining Limited لإنشاء شركة الذهب الرائدة في العالم مع إنتاج قوي للنحاس.

قال Tom Palmer، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Newmont: "يمثل اليوم علامة فارقة تاريخية في شركتنا والصناعة مع الانتهاء بنجاح من هذا الاستحواذ التحويلي على Newcrest من قِبل Newmont". "يتحول اهتمامنا الآن إلى دمج أصول Newcrest وموظفيها بأمان وكفاءة ومسؤولية في نموذج تشغيل Newmont المثبت، حتى نتمكن من تسريع تقديم إستراتيجيتنا التي تركز على القيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا".

مع كونها تضم أكثر من نصف أصول المستوى الأول في العالم*، فستدعم محفظة Newmont الفريدة -والتي تشمل العمليات الطويلة الأجل والمشاريع ذات القيمة التراكمية وفرص الاستكشاف الوفيرة والمواهب العالمية- سنة من الإنتاج المربح في الولايات القضائية الأكثر ملاءمة في العالم. ستشمل هذه المحفظة الموسعة عمليات ذات حجم وهامش مرتبطين بالتعدين لتوليد عوائد قوية ودائمة لعقود، مع دعم أداء الاستدامة الأفضل في فئته.

مع اكتمال الصفقة الآن، من المتوقع أن يؤدي استحواذ Newmont على Newcrest إلى:



تعزيز مكانة Newmont كرائدة مسؤولة في مجال تعدين الذهب من خلال الجمع بين العمليات والمشاريع والاحتياطيات عالية الجودة المركزة في الولايات القضائية منخفضة المخاطر، بما في ذلك 10 عمليات من المستوى 1* لدعم عقود من إنتاج الذهب والنحاس الآمن والمربح والمسؤول،

توليد تآزر سنوي قبل خصم الضريبة بقيمة 500 مليون دولار، من المتوقع أن يتحقق خلال أول 24 شهرًا، جنبًا إلى جنب مع ما لا يقل عن ملياري دولار من التحسينات النقدية من خلال تحسين المحفظة في العامين الأولين بعد الإغلاق،

الحفاظ على أولويات Newmont المتوازنة لتخصيص رأس المال وتوزيعات الأرباح غير الملزمة الرائدة في الصناعة؛ فمنذ إغلاق صفقة Goldcorp في عام 2019، دفعت Newmont أكثر من 5 مليارات دولار كأرباح، ما يدل على التزامنا تجاه مساهمينا،

تضم مجموعة كبيرة من القادة ذوي الخبرة والخبراء المتخصصين والفرق الإقليمية الحالية في أستراليا وكندا مع خبرة واسعة في صناعة التعدين،

الحفاظ على ريادة الصناعة في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة؛ فيما يتعلق بالصفقة، أصدرت Newmont‏ 357,691,627 سهمًا جديدًا من أسهم Newmont العادية، بما في ذلك 15,720,585 سهمًا جديدًا من أسهم Newmont، و341,792,611 سهمًا أساسيًا في Newmont CDIs و178,431 سهمًا أساسيًا في Newmont PDIs.

حول Newmont

Newmont هي شركة الذهب الرائدة في العالم ومنتجة للنحاس والزنك والرصاص والفضة. ترتكز محفظة الشركة ذات المستوى العالمي من الأصول والتوقعات والمواهب في ولايات قضائية مواتية للتعدين في أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. Newmont هي الشركة الوحيدة المنتجة للذهب المدرجة في مؤشر S&P 500 وهي معروفة على نطاق واسع بممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة المستندة إلى المبادئ. الشركة رائدة في مجال خلق القيمة، مدعومة بمعايير سلامة قوية، وتنفيذ متفوق، وخبرة تقنية. تأسست Newmont في عام 1921 وتم تداولها علنًا منذ عام 1925.

في Newmont، هدفنا هو خلق قيمة وتحسين الحياة من خلال التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد حول إستراتيجية ومبادرات Newmont للاستدامة، انتقل إلى .

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

تحتوي هذه الرسالة على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بصيغته المعدلة، والتي يُقصد أن يغطيها الملاذ الآمن الذي أنشأته هذه الأقسام والقوانين المعمول بها الأخرى و"المعلومات التطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأسترالية المعمول بها. عندما يعبر البيان التطلعي أو ينطوي على توقع أو اعتقاد فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج المستقبلية، يتم التعبير عن هذا التوقع أو الاعتقاد بحسن نية ويعتقد أن له أساسًا معقولًا. ومع ذلك، تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المستقبلية المعبر عنها أو المتوقعة أو الضمنية في البيانات التطلعية. غالبًا ما تتناول البيانات التطلعية أعمالنا وأداءنا المالي وحالتنا المالية المتوقعة في المستقبل؛ وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "توقع" أو "نية" أو "خطة" أو "إرادة" أو "سوف" أو "تقدير" أو "توقع" أو "محتمل". قد تتضمن البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات التكاليف المستقبلية والإنتاج والربحية والتوقعات المتعلقة بعوائد المساهمين والأرباح المستقبلية والتوقعات المتعلقة بالاستثمار المستقبلي وقوة الميزانية العمومية وتقديرات أوجه التآزر المتوقعة وتقديرات توليد التدفق النقدي المتزايد المتوقع وفرص تحسين المحفظة والتوقعات المتعلقة بقيادة الصناعة المستقبلية والتوقعات الأخرى المتعلقة بالأعمال المشتركة.

تستند تقديرات أو توقعات الأحداث أو النتائج المستقبلية إلى افتراضات معينة، والتي قد يَثبُت أنها غير صحيحة. قد تشمل المخاطر المتعلقة بالبيانات التطلعية فيما يتعلق بالأعمال المشتركة والأداء المستقبلي، على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات أسعار الذهب والمعادن الأخرى، وتقلبات العملات، والمخاطر التشغيلية، وزيادة تكاليف الإنتاج والفروق في درجة الخام أو معدلات الاسترداد عن تلك المفترضة في خطط التعدين، والمخاطر السياسية، والعلاقات المجتمعية، وحل النزاعات، والتنظيم الحكومي والنتائج القضائية وغيرها من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخاطر المادية التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن البيانات التطلعية ما يلي: عدم اليقين المتأصل المرتبط بالتوقعات المالية أو غيرها؛ والتكامل الفوري والفعال لأعمال Newmont وNewcrest والقدرة على تحقيق التآزر المتوقع وخلق القيمة المتوخاة في المعاملة؛ ونتائج أي إجراءات قانونية تم أو قد يتم اتخاذها ضد الأطراف وغيرهم فيما يتعلق بسند تنفيذ المخطط بتاريخ 15 مايو 2023، بصيغته المعدلة من وقت لآخر؛ والصعوبات أو النفقات غير المتوقعة المتعلقة بتكامل Newcrest؛ والمخاطر المتعلقة بقيمة اعتبار المخطط؛ والحجم المتوقع للأسواق واستمرار الطلب على موارد Newmont؛ وتحويل وقت الإدارة بشأن القضايا المعلقة المتعلقة بالمعاملة. للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه المخاطر والعوامل الأخرى، انظر تقرير نيومونت السنوي عن النموذج 10-k للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 23 فبراير 2023، كما تم تحديثه من خلال التقرير الحالي عن النموذج 8-K، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 يوليو 2023، بالإضافة إلى إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخرى لشركة Newmont، بما في ذلك بيان الوكيل النهائي، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 5 سبتمبر 2023 والنموذج 10-Q المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 26 أكتوبر 2023، تحت عنوان "عوامل الخطر"، وعوامل أخرى محددة في تقارير Newmont المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، المتاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات أو . يتوفر أحدث تقرير مالي سنوي لشركة Newcrest للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى الإيداعات الأخرى لشركة Newcrest لدى السلطات التنظيمية للأوراق المالية الأسترالية على موقع ASX‏ ( ) أو . لا تتعهد Newmont بأي التزام بإصدار مراجعات علنية لأي "بيان تطلعي"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا الاتصال، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. يجب ألا يفترض المستثمرون أن أي نقص في تحديث "بيان تطلعي" صادر سابقًا يشكل تأكيدًا على هذا البيان. إن الاعتماد المستمر على "البيانات التطلعية" يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم.

إن أوجه التآزر وخلق القيمة كما هو مستخدم هنا هي تقديرات إدارية مقدمة لأغراض توضيحية ولا ينبغي اعتبارها تدبيرًا ماليًا متوافقًا مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تمثل أوجه التآزر تقدير الإدارة المشترك لأوجه التآزر قبل خصم الضرائب وكفاءات سلسلة التوريد والتحسينات الكاملة المحتملة، كنتيجة لتكامل أعمال Newmont وNewcrest التي تم تسييلها لأغراض التقدير. نظرًا لأن تقديرات التآزر تعكس الاختلافات بين بعض التكاليف الفعلية المتكبدة وتقديرات الإدارة للتكاليف التي كان من الممكن تكبدها في غياب تكامل أعمال Newmont وNewcrest، فإن هذه التقديرات غير دقيقة بالضرورة وتستند إلى العديد من الأحكام والافتراضات. أوجه التآزر هي "بيانات تطلعية" تخضع للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف خلق القيمة الفعلية عن أوجه التآزر المتوقعة أو السابقة.

تحسين المحفظة كما هو مستخدم في هذا البيان الصحفي هو تقدير إداري مقدم لأغراض توضيحية ولا ينبغي اعتباره تدبيرًا ماليًا متوافقًا مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. نظرًا لأن تحسين التدفق النقدي يقدر الاختلافات بين بعض التدفقات النقدية الفعلية وتقديرات إدارة التدفقات النقدية في غياب تكامل أعمال Newmont وNewcrest، فإن هذه التقديرات غير دقيقة بالضرورة وتستند إلى العديد من الأحكام والافتراضات. إن تحسين المحفظة لتعزيز التدفقات النقدية هو "بيان تطلعي" يخضع للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف التدفقات النقدية المعززة عن التوقعات.

* يتم تعريف "أصول المستوى 1" أو "عمليات المستوى 1" على أنها تحتوي، في المتوسط، على مدى عمر منجم هذه الأصول: (1) إنتاج أكثر من 500,000 أوقية من الذهب المكافئ سنويًا على أساس موحد، و(2) متوسط التكلفة المستدامة الشاملة للأونصة في النصف السفلي من منحنى تكلفة الصناعة، و(3) عمر المنجم المتوقع لأكثر من 10 سنوات، و(4) العمليات في البلدان المصنفة في نطاقات تصنيف A وB لـ Moody's, S&P وFitch. للاطلاع على تعريفات هذه المصطلحات والمقاييس فيما يتعلق بشركة Newmont، انظر تقرير Newmont السنوي عن النموذج 10-K في الملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يتم احتساب هذه الشروط والمقاييس فيما يتعلق بأصول Newcrest من قِبل Newcrest ويتم الكشف عنها في الإيداعات العامة المودعة لدى البورصة الأسترالية. فيما يتعلق بالأصول الأخرى في الصناعة، يتم نشر هذه الشروط والمقاييس في الإيداعات العامة للكيانات الخارجية التي تقدم تقارير فيما يتعلق بتلك الأصول. قد تختلف طرقنا لحساب مقاييس التشغيل، مثل AISC، وطرق الأطراف الثالثة بالنسبة للمقاييس المماثلة التي تنشرها أطراف أخرى بسبب الاختلافات في المنهجية.

ملاحظة بشأن موافقة بورصة تورنتو

عند الحصول على موافقة بورصة تورنتو للأوراق المالية ("TSX")، اعتمدت شركة Newcrest على إعفاء "المصدر الدولي المؤهل المدرج في البورصة" على النحو المنصوص عليه في القسم 602.1 من دليل شركة بورصة تورنتو للأوراق المالية للوفاء بالتزاماتها تجاه بورصة تورنتو فيما يتعلق باستحواذها على شركة Newcrest للتعدين المحدودة.

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