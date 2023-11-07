Newmont تستحوذ على Newcrest، وتنشئ بنجاح أعمال تعدين الذهب الرائدة في العالم

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )-أعلنت Newmont Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك باسم:NEM، TSX: NGT، ASX: NEM، PNGX: NEM) اليوم أنها أكملت الاستحواذ على Newcrest Mining Limited لإنشاء شركة الذهب الرائدة في العالم مع إنتاج قوي للنحاس.
قال Tom Palmer، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Newmont: "يمثل اليوم علامة فارقة تاريخية في شركتنا والصناعة مع الانتهاء بنجاح من هذا الاستحواذ التحويلي على Newcrest من قِبل Newmont". "يتحول اهتمامنا الآن إلى دمج أصول Newcrest وموظفيها بأمان وكفاءة ومسؤولية في نموذج تشغيل Newmont المثبت، حتى نتمكن من تسريع تقديم إستراتيجيتنا التي تركز على القيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا".
مع كونها تضم أكثر من نصف أصول المستوى الأول في العالم*، فستدعم محفظة Newmont الفريدة -والتي تشمل العمليات الطويلة الأجل والمشاريع ذات القيمة التراكمية وفرص الاستكشاف الوفيرة والمواهب العالمية- سنة من الإنتاج المربح في الولايات القضائية الأكثر ملاءمة في العالم. ستشمل هذه المحفظة الموسعة عمليات ذات حجم وهامش مرتبطين بالتعدين لتوليد عوائد قوية ودائمة لعقود، مع دعم أداء الاستدامة الأفضل في فئته.
مع اكتمال الصفقة الآن، من المتوقع أن يؤدي استحواذ Newmont على Newcrest إلى:
تعزيز مكانة Newmont كرائدة مسؤولة في مجال تعدين الذهب من خلال الجمع بين العمليات والمشاريع والاحتياطيات عالية الجودة المركزة في الولايات القضائية منخفضة المخاطر، بما في ذلك 10 عمليات من المستوى 1* لدعم عقود من إنتاج الذهب والنحاس الآمن والمربح والمسؤول،
توليد تآزر سنوي قبل خصم الضريبة بقيمة 500 مليون دولار، من المتوقع أن يتحقق خلال أول 24 شهرًا، جنبًا إلى جنب مع ما لا يقل عن ملياري دولار من التحسينات النقدية من خلال تحسين المحفظة في العامين الأولين بعد الإغلاق،
الحفاظ على أولويات Newmont المتوازنة لتخصيص رأس المال وتوزيعات الأرباح غير الملزمة الرائدة في الصناعة؛ فمنذ إغلاق صفقة Goldcorp في عام 2019، دفعت Newmont أكثر من 5 مليارات دولار كأرباح، ما يدل على التزامنا تجاه مساهمينا،
تضم مجموعة كبيرة من القادة ذوي الخبرة والخبراء المتخصصين والفرق الإقليمية الحالية في أستراليا وكندا مع خبرة واسعة في صناعة التعدين،
الحفاظ على ريادة الصناعة في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة؛
فيما يتعلق بالصفقة، أصدرت Newmont 357,691,627 سهمًا جديدًا من أسهم Newmont العادية، بما في ذلك 15,720,585 سهمًا جديدًا من أسهم Newmont، و341,792,611 سهمًا أساسيًا في Newmont CDIs و178,431 سهمًا أساسيًا في Newmont PDIs.
حول Newmont
Newmont هي شركة الذهب الرائدة في العالم ومنتجة للنحاس والزنك والرصاص والفضة. ترتكز محفظة الشركة ذات المستوى العالمي من الأصول والتوقعات والمواهب في ولايات قضائية مواتية للتعدين في أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. Newmont هي الشركة الوحيدة المنتجة للذهب المدرجة في مؤشر S&P 500 وهي معروفة على نطاق واسع بممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة المستندة إلى المبادئ. الشركة رائدة في مجال خلق القيمة، مدعومة بمعايير سلامة قوية، وتنفيذ متفوق، وخبرة تقنية. تأسست Newmont في عام 1921 وتم تداولها علنًا منذ عام 1925.
في Newmont، هدفنا هو خلق قيمة وتحسين الحياة من خلال التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد حول إستراتيجية ومبادرات Newmont للاستدامة، انتقل إلى .
بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية
تحتوي هذه الرسالة على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بصيغته المعدلة، والتي يُقصد أن يغطيها الملاذ الآمن الذي أنشأته هذه الأقسام والقوانين المعمول بها الأخرى و"المعلومات التطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأسترالية المعمول بها. عندما يعبر البيان التطلعي أو ينطوي على توقع أو اعتقاد فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج المستقبلية، يتم التعبير عن هذا التوقع أو الاعتقاد بحسن نية ويعتقد أن له أساسًا معقولًا. ومع ذلك، تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المستقبلية المعبر عنها أو المتوقعة أو الضمنية في البيانات التطلعية. غالبًا ما تتناول البيانات التطلعية أعمالنا وأداءنا المالي وحالتنا المالية المتوقعة في المستقبل؛ وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "توقع" أو "نية" أو "خطة" أو "إرادة" أو "سوف" أو "تقدير" أو "توقع" أو "محتمل". قد تتضمن البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات التكاليف المستقبلية والإنتاج والربحية والتوقعات المتعلقة بعوائد المساهمين والأرباح المستقبلية والتوقعات المتعلقة بالاستثمار المستقبلي وقوة الميزانية العمومية وتقديرات أوجه التآزر المتوقعة وتقديرات توليد التدفق النقدي المتزايد المتوقع وفرص تحسين المحفظة والتوقعات المتعلقة بقيادة الصناعة المستقبلية والتوقعات الأخرى المتعلقة بالأعمال المشتركة.
تستند تقديرات أو توقعات الأحداث أو النتائج المستقبلية إلى افتراضات معينة، والتي قد يَثبُت أنها غير صحيحة. قد تشمل المخاطر المتعلقة بالبيانات التطلعية فيما يتعلق بالأعمال المشتركة والأداء المستقبلي، على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات أسعار الذهب والمعادن الأخرى، وتقلبات العملات، والمخاطر التشغيلية، وزيادة تكاليف الإنتاج والفروق في درجة الخام أو معدلات الاسترداد عن تلك المفترضة في خطط التعدين، والمخاطر السياسية، والعلاقات المجتمعية، وحل النزاعات، والتنظيم الحكومي والنتائج القضائية وغيرها من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخاطر المادية التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن البيانات التطلعية ما يلي: عدم اليقين المتأصل المرتبط بالتوقعات المالية أو غيرها؛ والتكامل الفوري والفعال لأعمال Newmont وNewcrest والقدرة على تحقيق التآزر المتوقع وخلق القيمة المتوخاة في المعاملة؛ ونتائج أي إجراءات قانونية تم أو قد يتم اتخاذها ضد الأطراف وغيرهم فيما يتعلق بسند تنفيذ المخطط بتاريخ 15 مايو 2023، بصيغته المعدلة من وقت لآخر؛ والصعوبات أو النفقات غير المتوقعة المتعلقة بتكامل Newcrest؛ والمخاطر المتعلقة بقيمة اعتبار المخطط؛ والحجم المتوقع للأسواق واستمرار الطلب على موارد Newmont؛ وتحويل وقت الإدارة بشأن القضايا المعلقة المتعلقة بالمعاملة. للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه المخاطر والعوامل الأخرى، انظر تقرير نيومونت السنوي عن النموذج 10-k للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 23 فبراير 2023، كما تم تحديثه من خلال التقرير الحالي عن النموذج 8-K، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 يوليو 2023، بالإضافة إلى إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخرى لشركة Newmont، بما في ذلك بيان الوكيل النهائي، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 5 سبتمبر 2023 والنموذج 10-Q المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 26 أكتوبر 2023، تحت عنوان "عوامل الخطر"، وعوامل أخرى محددة في تقارير Newmont المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، المتاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات أو . يتوفر أحدث تقرير مالي سنوي لشركة Newcrest للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى الإيداعات الأخرى لشركة Newcrest لدى السلطات التنظيمية للأوراق المالية الأسترالية على موقع ASX ( ) أو . لا تتعهد Newmont بأي التزام بإصدار مراجعات علنية لأي "بيان تطلعي"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا الاتصال، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. يجب ألا يفترض المستثمرون أن أي نقص في تحديث "بيان تطلعي" صادر سابقًا يشكل تأكيدًا على هذا البيان. إن الاعتماد المستمر على "البيانات التطلعية" يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم.
إن أوجه التآزر وخلق القيمة كما هو مستخدم هنا هي تقديرات إدارية مقدمة لأغراض توضيحية ولا ينبغي اعتبارها تدبيرًا ماليًا متوافقًا مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تمثل أوجه التآزر تقدير الإدارة المشترك لأوجه التآزر قبل خصم الضرائب وكفاءات سلسلة التوريد والتحسينات الكاملة المحتملة، كنتيجة لتكامل أعمال Newmont وNewcrest التي تم تسييلها لأغراض التقدير. نظرًا لأن تقديرات التآزر تعكس الاختلافات بين بعض التكاليف الفعلية المتكبدة وتقديرات الإدارة للتكاليف التي كان من الممكن تكبدها في غياب تكامل أعمال Newmont وNewcrest، فإن هذه التقديرات غير دقيقة بالضرورة وتستند إلى العديد من الأحكام والافتراضات. أوجه التآزر هي "بيانات تطلعية" تخضع للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف خلق القيمة الفعلية عن أوجه التآزر المتوقعة أو السابقة.
تحسين المحفظة كما هو مستخدم في هذا البيان الصحفي هو تقدير إداري مقدم لأغراض توضيحية ولا ينبغي اعتباره تدبيرًا ماليًا متوافقًا مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. نظرًا لأن تحسين التدفق النقدي يقدر الاختلافات بين بعض التدفقات النقدية الفعلية وتقديرات إدارة التدفقات النقدية في غياب تكامل أعمال Newmont وNewcrest، فإن هذه التقديرات غير دقيقة بالضرورة وتستند إلى العديد من الأحكام والافتراضات. إن تحسين المحفظة لتعزيز التدفقات النقدية هو "بيان تطلعي" يخضع للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف التدفقات النقدية المعززة عن التوقعات.
* يتم تعريف "أصول المستوى 1" أو "عمليات المستوى 1" على أنها تحتوي، في المتوسط، على مدى عمر منجم هذه الأصول: (1) إنتاج أكثر من 500,000 أوقية من الذهب المكافئ سنويًا على أساس موحد، و(2) متوسط التكلفة المستدامة الشاملة للأونصة في النصف السفلي من منحنى تكلفة الصناعة، و(3) عمر المنجم المتوقع لأكثر من 10 سنوات، و(4) العمليات في البلدان المصنفة في نطاقات تصنيف A وB لـ Moody's, S&P وFitch. للاطلاع على تعريفات هذه المصطلحات والمقاييس فيما يتعلق بشركة Newmont، انظر تقرير Newmont السنوي عن النموذج 10-K في الملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يتم احتساب هذه الشروط والمقاييس فيما يتعلق بأصول Newcrest من قِبل Newcrest ويتم الكشف عنها في الإيداعات العامة المودعة لدى البورصة الأسترالية. فيما يتعلق بالأصول الأخرى في الصناعة، يتم نشر هذه الشروط والمقاييس في الإيداعات العامة للكيانات الخارجية التي تقدم تقارير فيما يتعلق بتلك الأصول. قد تختلف طرقنا لحساب مقاييس التشغيل، مثل AISC، وطرق الأطراف الثالثة بالنسبة للمقاييس المماثلة التي تنشرها أطراف أخرى بسبب الاختلافات في المنهجية.
ملاحظة بشأن موافقة بورصة تورنتو
عند الحصول على موافقة بورصة تورنتو للأوراق المالية ("TSX")، اعتمدت شركة Newcrest على إعفاء "المصدر الدولي المؤهل المدرج في البورصة" على النحو المنصوص عليه في القسم 602.1 من دليل شركة بورصة تورنتو للأوراق المالية للوفاء بالتزاماتها تجاه بورصة تورنتو فيما يتعلق باستحواذها على شركة Newcrest للتعدين المحدودة.
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