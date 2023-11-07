Estée Lauder Companies وNYKAA تعلنان عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة BEAUTY&YOU في الهند

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Estée Lauder Companies ‏(ELC) وNYKAA، إحدى شركات البيع بالتجزئة الرائدة في مجال التجميل وأسلوب الحياة عبر القنوات المتعددة في الهند، عن الفائزين بجوائز BEAUTY&YOU لعام 2023 في الهند. برنامج الجوائز الذي أنشأته New Incubation Ventures‏ (NIV) لدى ELC وتم إطلاقه بالشراكة مع NYKAA، هو برنامج جوائز تم إطلاقه في يوليو 2022، بهدف اكتشاف الجيل القادم من المؤسسين والمبتكرين والمبدعين في مجال الجمال الذين يركزون على الهند وتسليط الضوء عليهم ودفعهم للمضي قدمًا.

تم تقديم المتأهلين السبعة والعشرين إلى لجنة تحكيم تتألف من الخبراء الرائدين في الصناعة بما في ذلك Katrina Kaif، الممثلة والمؤسسة المشاركة لشركة Kay Beauty؛ وBhumi Pednekar، الممثلة والمستثمرة والمحاربة لحماية المناخ وسفيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وPrudvi Kaka، الرئيس العلمي لشركة DECIEM؛ وDeepica Mutyala، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Live Tinted؛ وGaurav Gupta، مصمم الأزياء والفنان والمصمم؛ وMasaba Gupta، المصممة والممثلة ومؤسسة HOUSE OF MASABA وLOVECHILD BY MASABA؛ وAnaita Shroff Adajania، الرئيسة التنفيذية لشركة Style Cell؛ بالإضافة إلى قادة من ELC وNYKAA وIntercos وPeak XV Partners. يمثل المتأهلون للتصفيات النهائية مجموعة متنوعة من المفاهيم بدءًا من الابتكار المذهل في المنتجات ووصلاً إلى تقديم تصور جديد لطقوس العطور والعناية بالبشرة.

تم الإعلان عن الفائزين المدرجين أدناه في أمسية توزيع الجوائز التي أقيمت في أستوديوهات Snowball Studios، مومباي، في 2 نوفمبر 2023. تم اختيار الفائزين في فئات التطوّر والإبداع والإنماء والتصوّر والتأثير بشكل مستقل من قِبل لجنة التحكيم لدينا عبر عملية تحكيم تنافسية. تم تحديد الفائزين في فئة المجتمع عبر عملية تصويت مستقلة على وتحليل المشاركة الاجتماعية.

فئة التطوّر: جائزة بقيمة 50 ألف دولار للابتكار في المكونات النشطة التي تتناول الجوانب الرئيسية لدى المستهلك الهندي



Biome Laboratories

Rhea Goenka، المؤسسة

Biome Laboratories هي شركة للعناية بالبشرة تهدف إلى تحقيق أهدافها وتدعم شمولية البشرة الهندية بقيادة العالمة Rhea Goenka Jalan يدفعها الاعتقاد الراسخ بأن علم الأحياء هو التكنولوجيا الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب.

Instagram:



Keva Fragrances, Flavours & Aroma Ingredients

Kedar Vaze، الرئيس التنفيذي والمدير، والدكتورة Avani Mainkar، الرئيسة العلمية

S H Kelkar & Co ‏(Keva) هي شركة تصنيع عطور صناعية وإحدى أكبر شركات العطور في الهند، تحظى بحضور عالمي متوسع باستمرار في مجال المواد النشطة الطبيعية لمستحضرات التجميل. الموقع الإلكتروني:



المجتمع: جائزة بقيمة 10000 دولار أمريكي لأفضل مشاركة ودعم مجتمعي



Beautywise

Anousha Chauhan وShreyansh Chauhan، المؤسسان

Beautywise هي علامة تجارية تكميلية في مجال الطب الجلدي، وتتمثل مهمتها في تمكين الجميع من التحلي بالجمال الفريد من خلال دمج الحلول المستدامة القائمة على الأدلة والتي تعمل من الداخل.

الموقع الإلكتروني:



Havah

Giti Datt، المؤسسة

تستمد Havah قدراتها من تراث الهند الغني في صناعة العطور والفنون والفلسفة لتطوير منظور فريد عن قوة العطور في الحياة المعاصرة. Instagram: ‎@gitidatt



فئة الإبداع: جائزة بقيمة 50000 دولار أمريكي للجيل القادم من المواهب الإبداعية التي تقدم أعمالاً عن موضوع "الجمال التجريبي في الهند"



Priya Minhas ، المديرة

Priya هي مديرة إبداعية وُلدت في لندن تتمتع بخبرة تزيد عن ثماني سنوات في مجال تطوير الفنانين والإخراج وإنتاج المحتوى. يُطلق على مفهوم فيلمها "Honey & Mud" وهو فيلم قصير يستكشف العلاقة بين العطور والذاكرة والهوية من خلال القصص الفردية. Instagram @pri_diddy



فئة الإنماء: جائزة بقيمة 150000 دولار أمريكي للشركات داخل السوق



Call of the Valley

Jean-Christophe Bonnafous، المؤسس

بعد مسيرة مهنية دامت عقدًا من الزمن كعازف فلوت وتلميذ لعازف الفلوت الكلاسيكي الموقر Pandit Hariprasad Chaurasia، أطلق Jean-Christophe Bonnafous عطر Call of the Valley من مقره في مومباي عام 2019 برؤية لإعادة بساطة المكون الواحد إلى الجمال وتسليط الضوء على ممارسات الصحة الهندية التقليدية وفن صناعة العطور الهندية الذي يمتد لقرون على الساحة العالمية. الموقع الإلكتروني:



فئة التصوّر: جائزة بقيمة 75000 دولار أمريكي لمفاهيم ما قبل الإطلاق



Baboski

Hetali Kamdar، المؤسسة

BABOSKI هي علامة تجارية فاخرة للاستحمام والجسم تقدم منتجات مصنوعة بدقة باستخدام مكونات عالية المستوى، بما في ذلك المستخلصات الطبيعية وتقنية EncapShield SPF التي تملكها. Instagram: ‎@baboski



التأثير: جائزة بقيمة 50000 دولار أمريكي لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأكثر ابتكارًا (CSR)



Sohrai

Khanak Gupta وRupesh Pawar، المؤسسان المشاركان

Sohrai هي علامة تجارية ثورية في مجال التجميل تتفوق في العناية بالبشرة، وإحداث التغيير، وإثراء الحياة.

Instagram: ‎@sohraibeauty



C16 Biosciences

Shara Ticku، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة

Shara Ticku هي الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة C16 Biosciences، صانعة PalmlessTM‎: منصة بدائل زيت النخيل المستدامة. تستخدم منصة التكنولوجيا المملوكة لشركة C16 التصنيع الحيوي لتقديم مكونات ومواد من الجيل التالي تعالج بنجاح التحديات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والأمن الغذائي، والآثار البيئية و الخاصة بالسلامة لاستخراج الموارد الطبيعية، والكثير غير ذلك. الموقع الإلكتروني:



تقول Shana Randhava، نائب الرئيس الأول، في NIV، لدى Estée Lauder Companies "يمثل الفائزون هذا العام مزيجًا مثيرًا من رواد الأعمال وأصحاب الرؤى المبدعين والعلماء المبتكرين والمؤسسين الذين يركزون على إحداث التأثير، وهو تمثيل حقيقي لمنظومة الجمال الأكبر التي تتمتع بالصفات المطلوبة للنجاح على المدى الطويل". "نحن متحمسون لفرصة توجيه الفائزين وتقديم الدعم لهم حتى يتمكنوا من مشاركة رؤيتهم مع مجتمع أوسع وأكثر حضورًا على الصعيد العالمي."

يقول Anchit Nayar، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، لشؤون الجمال، لدى NYKAA "يمثل الفائزون بجائزة BEAUTY&YOU لهذا العام الأفضل في التفكير الابتكاري الذي يضع المستهلك في المقاوم الأول في الهند، ويسعدنا أن ندعم المؤسسين في رحلتهم لإنشاء علامات تجارية عالية الجودة للمستهلك الهندي"، "في NYKAA، يُعد احتضان الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال الجمال أمرًا أساسيًا لمهمتنا المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على وصول الجميع إلى الجمال، ونحن فخورون بوجود شريك مثل Estée Lauder Companies الذي يمكننا معه تحقيق هذا الهدف."

مع أكثر من 600 مشاركة من 150 مدينة، تضمنت مجموعة الطلبات لعام 2023 عددًا كبيرًا من العلامات التجارية للجمال عبر فئات العناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والعطور، ومستحضرات التجميل الملونة. وقد عكف خبراء العلامات التجارية والمنتجات والتسويق والاستثمار من ELC وNYKAA على مراجعة مجموعة الاستعمالات بأكملها ووضعوا قائمة مختصرة بأفضل عشر علامات تجارية وأفكار واعدة قبل اختيار الفائزين. سيستفيد الفائزون بالجوائز من الوصول إلى علاقات ELC وNYKAA وخبراتهما عبر منظومة الجمال، ورعاية الأفكار الناشئة التي تعمل على إيصال الأصوات الهندية وتلبية احتياجات المستهلكين غير الملباة. ومن بين الموارد الأخرى، ستوفر BEAUTY&YOU في الهند الدعم المالي والإرشاد المستمر وزيادة الوعي ودعم التوزيع للفائزين.

المضيفون

نبذة عن New Incubation Ventures

تُعد New Incubation Ventures‏ (NIV) ذراع الاستثمار والاحتضان الإستراتيجي في المرحلة المبكرة لدى Estée Lauder Companies. تتعاون NIV مع مؤسسين ورجال أعمال أصحاب التفكير التطلعي لإنشاء وتمويل ودعم أفضل العلامات التجارية الناشئة في مجال الجمال ونماذج الأعمال الجديدة لتشكيل مستقبل الجمال وإنشاء مجموعة قابلة للتنفيذ من العلامات التجارية المتنوعة ودوافع النمو الجديدة لمجموعة ELC.

نبذة عن Estée Lauder Companies Inc.‎

Estée Lauder Companies Inc.‎ هي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر العالية الجودة وتسويقها وبيعها، كما تشرف على العلامات التجارية الفاخرة والمرموقة على مستوى العالم. تُباع منتجات الشركة في حوالي 150 دولة ومنطقة تحت أسماء تجارية تشمل: Estée Lauder، وAramis، وClinique، وLab Series، وOrigins, M·A·C، وLa Mer، وBobbi Brown Cosmetics، وAveda، وJo Malone London، وBumble and bumble، وDarphin Paris، وTOM FORD، وSmashbox، وAERIN Beauty، وLe Labo، وEditions de Parfums Frédéric Malle، وGLAMGLOW، وKILIAN PARIS، وToo Faced، وDr+‎ ومجموعة علامات DECIEM التجارية، بما في ذلك The Ordinary وNIOD.

نبذة عن NYKAA

تأسست Nykaa (FSN E-Commerce) في عام 2012 على يد رجل الأعمال الهندي Falguni Nayar برؤية تتمثل في جلب الإلهام وإدخال البهجة على الشعب في كل مكان وفي كل يوم. برزت Nykaa، التي تم اشتقاق اسمها من الكلمة السنسكريتية "Nayaka"، والتي تعني "واحد في دائرة الضوء"، كواحدة من منصات التقنيات الاستهلاكية الرائدة التي تركز على نمط الحياة في الهند. ومنذ إطلاقها، قامت Nykaa بتوسيع فئات منتجاتها من خلال طرح منصات Nykaa Fashion وNykaa Man وSuperstore عبر الإنترنت. ومن خلال تقديم تجربة شاملة للتجارة الإلكترونية عبر القنوات المتعددة، تقدم Nykaa مجموعة واسعة من المنتجات من أكثر من 6200 علامة تجارية من خلال منصاتها الرقمية وعبر أكثر من 150 متجرًا للبيع بالتجزئة. يؤكد ضمان Nykaa أن المنتجات المتوفرة في Nykaa أصلية تمامًا ويتم الحصول عليها من العلامة التجارية أو تجار التجزئة المعتمدين مباشرةً. من خلال المحتوى الجذاب والتعليمي، والتسويق الرقمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وإستراتيجيات إدارة علاقات العملاء القوية، ومنصة مجتمع Nykaa Network، أقامت Nykaa مجتمعًا مخلصًا يضم الملايين من عشاق الجمال والموضة.

الموقع الإلكتروني



Instagram: ‎@beautyandyouawards

لطلبات وسائل الإعلام في الهند، يُرجى التواصل مع Meghna Shah على .

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