Estée Lauder Companies وNYKAA تعلنان عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة BEAUTY&YOU في الهند

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Estée Lauder Companies (ELC) وNYKAA، إحدى شركات البيع بالتجزئة الرائدة في مجال التجميل وأسلوب الحياة عبر القنوات المتعددة في الهند، عن الفائزين بجوائز BEAUTY&YOU لعام 2023 في الهند. برنامج الجوائز الذي أنشأته New Incubation Ventures (NIV) لدى ELC وتم إطلاقه بالشراكة مع NYKAA، هو برنامج جوائز تم إطلاقه في يوليو 2022، بهدف اكتشاف الجيل القادم من المؤسسين والمبتكرين والمبدعين في مجال الجمال الذين يركزون على الهند وتسليط الضوء عليهم ودفعهم للمضي قدمًا.
تم تقديم المتأهلين السبعة والعشرين إلى لجنة تحكيم تتألف من الخبراء الرائدين في الصناعة بما في ذلك Katrina Kaif، الممثلة والمؤسسة المشاركة لشركة Kay Beauty؛ وBhumi Pednekar، الممثلة والمستثمرة والمحاربة لحماية المناخ وسفيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وPrudvi Kaka، الرئيس العلمي لشركة DECIEM؛ وDeepica Mutyala، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Live Tinted؛ وGaurav Gupta، مصمم الأزياء والفنان والمصمم؛ وMasaba Gupta، المصممة والممثلة ومؤسسة HOUSE OF MASABA وLOVECHILD BY MASABA؛ وAnaita Shroff Adajania، الرئيسة التنفيذية لشركة Style Cell؛ بالإضافة إلى قادة من ELC وNYKAA وIntercos وPeak XV Partners. يمثل المتأهلون للتصفيات النهائية مجموعة متنوعة من المفاهيم بدءًا من الابتكار المذهل في المنتجات ووصلاً إلى تقديم تصور جديد لطقوس العطور والعناية بالبشرة.
تم الإعلان عن الفائزين المدرجين أدناه في أمسية توزيع الجوائز التي أقيمت في أستوديوهات Snowball Studios، مومباي، في 2 نوفمبر 2023. تم اختيار الفائزين في فئات التطوّر والإبداع والإنماء والتصوّر والتأثير بشكل مستقل من قِبل لجنة التحكيم لدينا عبر عملية تحكيم تنافسية. تم تحديد الفائزين في فئة المجتمع عبر عملية تصويت مستقلة على وتحليل المشاركة الاجتماعية.
فئة التطوّر: جائزة بقيمة 50 ألف دولار للابتكار في المكونات النشطة التي تتناول الجوانب الرئيسية لدى المستهلك الهندي
Biome Laboratories
Rhea Goenka، المؤسسة
Biome Laboratories هي شركة للعناية بالبشرة تهدف إلى تحقيق أهدافها وتدعم شمولية البشرة الهندية بقيادة العالمة Rhea Goenka Jalan يدفعها الاعتقاد الراسخ بأن علم الأحياء هو التكنولوجيا الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب.
Instagram:
Keva Fragrances, Flavours & Aroma Ingredients
Kedar Vaze، الرئيس التنفيذي والمدير، والدكتورة Avani Mainkar، الرئيسة العلمية
S H Kelkar & Co (Keva) هي شركة تصنيع عطور صناعية وإحدى أكبر شركات العطور في الهند، تحظى بحضور عالمي متوسع باستمرار في مجال المواد النشطة الطبيعية لمستحضرات التجميل.
الموقع الإلكتروني:
المجتمع: جائزة بقيمة 10000 دولار أمريكي لأفضل مشاركة ودعم مجتمعي
Beautywise
Anousha Chauhan وShreyansh Chauhan، المؤسسان
Beautywise هي علامة تجارية تكميلية في مجال الطب الجلدي، وتتمثل مهمتها في تمكين الجميع من التحلي بالجمال الفريد من خلال دمج الحلول المستدامة القائمة على الأدلة والتي تعمل من الداخل.
الموقع الإلكتروني:
Havah
Giti Datt، المؤسسة
تستمد Havah قدراتها من تراث الهند الغني في صناعة العطور والفنون والفلسفة لتطوير منظور فريد عن قوة العطور في الحياة المعاصرة.
Instagram: @gitidatt
فئة الإبداع: جائزة بقيمة 50000 دولار أمريكي للجيل القادم من المواهب الإبداعية التي تقدم أعمالاً عن موضوع "الجمال التجريبي في الهند"
Priya Minhas ، المديرة
Priya هي مديرة إبداعية وُلدت في لندن تتمتع بخبرة تزيد عن ثماني سنوات في مجال تطوير الفنانين والإخراج وإنتاج المحتوى. يُطلق على مفهوم فيلمها "Honey & Mud" وهو فيلم قصير يستكشف العلاقة بين العطور والذاكرة والهوية من خلال القصص الفردية.
Instagram @pri_diddy
فئة الإنماء: جائزة بقيمة 150000 دولار أمريكي للشركات داخل السوق
Call of the Valley
Jean-Christophe Bonnafous، المؤسس
بعد مسيرة مهنية دامت عقدًا من الزمن كعازف فلوت وتلميذ لعازف الفلوت الكلاسيكي الموقر Pandit Hariprasad Chaurasia، أطلق Jean-Christophe Bonnafous عطر Call of the Valley من مقره في مومباي عام 2019 برؤية لإعادة بساطة المكون الواحد إلى الجمال وتسليط الضوء على ممارسات الصحة الهندية التقليدية وفن صناعة العطور الهندية الذي يمتد لقرون على الساحة العالمية.
الموقع الإلكتروني:
فئة التصوّر: جائزة بقيمة 75000 دولار أمريكي لمفاهيم ما قبل الإطلاق
Baboski
Hetali Kamdar، المؤسسة
BABOSKI هي علامة تجارية فاخرة للاستحمام والجسم تقدم منتجات مصنوعة بدقة باستخدام مكونات عالية المستوى، بما في ذلك المستخلصات الطبيعية وتقنية EncapShield SPF التي تملكها.
Instagram: @baboski
التأثير: جائزة بقيمة 50000 دولار أمريكي لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأكثر ابتكارًا (CSR)
Sohrai
Khanak Gupta وRupesh Pawar، المؤسسان المشاركان
Sohrai هي علامة تجارية ثورية في مجال التجميل تتفوق في العناية بالبشرة، وإحداث التغيير، وإثراء الحياة.
Instagram: @sohraibeauty
C16 Biosciences
Shara Ticku، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة
Shara Ticku هي الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة C16 Biosciences، صانعة PalmlessTM: منصة بدائل زيت النخيل المستدامة. تستخدم منصة التكنولوجيا المملوكة لشركة C16 التصنيع الحيوي لتقديم مكونات ومواد من الجيل التالي تعالج بنجاح التحديات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والأمن الغذائي، والآثار البيئية و الخاصة بالسلامة لاستخراج الموارد الطبيعية، والكثير غير ذلك.
الموقع الإلكتروني:
تقول Shana Randhava، نائب الرئيس الأول، في NIV، لدى Estée Lauder Companies "يمثل الفائزون هذا العام مزيجًا مثيرًا من رواد الأعمال وأصحاب الرؤى المبدعين والعلماء المبتكرين والمؤسسين الذين يركزون على إحداث التأثير، وهو تمثيل حقيقي لمنظومة الجمال الأكبر التي تتمتع بالصفات المطلوبة للنجاح على المدى الطويل". "نحن متحمسون لفرصة توجيه الفائزين وتقديم الدعم لهم حتى يتمكنوا من مشاركة رؤيتهم مع مجتمع أوسع وأكثر حضورًا على الصعيد العالمي."
يقول Anchit Nayar، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، لشؤون الجمال، لدى NYKAA "يمثل الفائزون بجائزة BEAUTY&YOU لهذا العام الأفضل في التفكير الابتكاري الذي يضع المستهلك في المقاوم الأول في الهند، ويسعدنا أن ندعم المؤسسين في رحلتهم لإنشاء علامات تجارية عالية الجودة للمستهلك الهندي"، "في NYKAA، يُعد احتضان الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال الجمال أمرًا أساسيًا لمهمتنا المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على وصول الجميع إلى الجمال، ونحن فخورون بوجود شريك مثل Estée Lauder Companies الذي يمكننا معه تحقيق هذا الهدف."
مع أكثر من 600 مشاركة من 150 مدينة، تضمنت مجموعة الطلبات لعام 2023 عددًا كبيرًا من العلامات التجارية للجمال عبر فئات العناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والعطور، ومستحضرات التجميل الملونة. وقد عكف خبراء العلامات التجارية والمنتجات والتسويق والاستثمار من ELC وNYKAA على مراجعة مجموعة الاستعمالات بأكملها ووضعوا قائمة مختصرة بأفضل عشر علامات تجارية وأفكار واعدة قبل اختيار الفائزين. سيستفيد الفائزون بالجوائز من الوصول إلى علاقات ELC وNYKAA وخبراتهما عبر منظومة الجمال، ورعاية الأفكار الناشئة التي تعمل على إيصال الأصوات الهندية وتلبية احتياجات المستهلكين غير الملباة. ومن بين الموارد الأخرى، ستوفر BEAUTY&YOU في الهند الدعم المالي والإرشاد المستمر وزيادة الوعي ودعم التوزيع للفائزين.
المضيفون
نبذة عن New Incubation Ventures
تُعد New Incubation Ventures (NIV) ذراع الاستثمار والاحتضان الإستراتيجي في المرحلة المبكرة لدى Estée Lauder Companies. تتعاون NIV مع مؤسسين ورجال أعمال أصحاب التفكير التطلعي لإنشاء وتمويل ودعم أفضل العلامات التجارية الناشئة في مجال الجمال ونماذج الأعمال الجديدة لتشكيل مستقبل الجمال وإنشاء مجموعة قابلة للتنفيذ من العلامات التجارية المتنوعة ودوافع النمو الجديدة لمجموعة ELC.
نبذة عن Estée Lauder Companies Inc.
Estée Lauder Companies Inc. هي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر العالية الجودة وتسويقها وبيعها، كما تشرف على العلامات التجارية الفاخرة والمرموقة على مستوى العالم. تُباع منتجات الشركة في حوالي 150 دولة ومنطقة تحت أسماء تجارية تشمل: Estée Lauder، وAramis، وClinique، وLab Series، وOrigins, M·A·C، وLa Mer، وBobbi Brown Cosmetics، وAveda، وJo Malone London، وBumble and bumble، وDarphin Paris، وTOM FORD، وSmashbox، وAERIN Beauty، وLe Labo، وEditions de Parfums Frédéric Malle، وGLAMGLOW، وKILIAN PARIS، وToo Faced، وDr+ ومجموعة علامات DECIEM التجارية، بما في ذلك The Ordinary وNIOD.
نبذة عن NYKAA
تأسست Nykaa (FSN E-Commerce) في عام 2012 على يد رجل الأعمال الهندي Falguni Nayar برؤية تتمثل في جلب الإلهام وإدخال البهجة على الشعب في كل مكان وفي كل يوم. برزت Nykaa، التي تم اشتقاق اسمها من الكلمة السنسكريتية "Nayaka"، والتي تعني "واحد في دائرة الضوء"، كواحدة من منصات التقنيات الاستهلاكية الرائدة التي تركز على نمط الحياة في الهند. ومنذ إطلاقها، قامت Nykaa بتوسيع فئات منتجاتها من خلال طرح منصات Nykaa Fashion وNykaa Man وSuperstore عبر الإنترنت. ومن خلال تقديم تجربة شاملة للتجارة الإلكترونية عبر القنوات المتعددة، تقدم Nykaa مجموعة واسعة من المنتجات من أكثر من 6200 علامة تجارية من خلال منصاتها الرقمية وعبر أكثر من 150 متجرًا للبيع بالتجزئة. يؤكد ضمان Nykaa أن المنتجات المتوفرة في Nykaa أصلية تمامًا ويتم الحصول عليها من العلامة التجارية أو تجار التجزئة المعتمدين مباشرةً. من خلال المحتوى الجذاب والتعليمي، والتسويق الرقمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وإستراتيجيات إدارة علاقات العملاء القوية، ومنصة مجتمع Nykaa Network، أقامت Nykaa مجتمعًا مخلصًا يضم الملايين من عشاق الجمال والموضة.
الموقع الإلكتروني
Instagram: @beautyandyouawards
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