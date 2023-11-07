Moody's تُنشئ امتيازًا تحليليًا جديدًا للائتمان الخاص، وتُعيّن Ana Arsov لإدارته

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Moody's (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: MCO) اليوم عن إنشاء امتياز تحليلي جديد ضمن وكالة Moody's لخدمات المستثمرين (MIS)، وهي وكالة التصنيف الائتماني، التي ستركز على تقديم رؤى إستراتيجية حول قطاع الائتمان الخاص الذي يتوسع بسرعة.تم تعيين Ana Arsov رئيسة عالمية للائتمان الخاص، وستقود تنسيق مبادرات البحث والتصنيف ذات الصلة عبر نظام المعلومات الإدارية. كما ستشارك السيدة Arsov في رئاسة مجموعة المؤسسات المالية العالمية (FIG) إلى جانب Simon Harris.
تعكس التحديثات التنظيمية الأهمية المتزايدة للائتمان الخاص في أسواق رأس المال وطلب المستثمرين على أبحاث وتصنيفات Moody's المجاورة للقطاع. سيوفر الامتياز التحليلي الشفافية في أسواق الائتمان الخاصة المعقدة وروابطها مع أسواق رأس المال الأوسع.
قال Michael West، رئيس وكالة Moody's لخدمات المستثمرين: "أدى النمو السريع لسوق الائتمان الخاص في السنوات الأخيرة إلى ظهور تحديات وفرص جديدة للمستثمرين، الذين يبحثون عن تحليل جديد من مصدر موثوق به". "ستساعد خبرة Ana العميقة مع المؤسسات المالية في وضع نهج شامل لتقييم الائتمان الخاص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وفئات الأصول".
كجزء من دورها الجديد، ستعزز السيدة Arsov المشاركة عبر مجموعات تصنيف نظم المعلومات الإدارية، بما في ذلك المؤسسات المالية وتمويل الشركات والتمويل المهيكل، وستعمق القدرات التحليلية الحالية لشركات تطوير الأعمال، ومسؤولي الاتصال، وغيرها من الأصول الخاصة المتعلقة بالائتمان. كما ستقدم الدعم المناسب لشركة Moody's Analytics، التي تقدم حلول العملاء ذات الصلة المتعلقة بتقييم الطرف المقابل ومخاطر المحفظة.
بصفتها الرئيسة المشاركة لـ FIG، ستواصل السيدة Arsov التعامل مع مجموعة واسعة من المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ووسطاء أسواق رأس المال وشركات الخدمات المالية غير المصرفية. قبل إعلان اليوم، كانت السيدة Arsov الرئيس المشارك العالمي للتصنيفات المصرفية وشغلت عددًا من أدوار الإدارة العليا التي تشرف على تصنيفات البنوك وشركات الأوراق المالية والتمويل المتخصص وغيرها. ساهمت في منهجيات تصنيف Moody's لشركات التمويل وشركات الأوراق المالية وغرف المقاصة، وقادت تطوير تصنيف مخاطر الطرف المقابل في Moody's.
تصنف MIS ما يزيد عن 70 تريليون دولار من الديون المقسمة بين مجموعات التصنيف الرئيسية الأربع:
المؤسسات المالية، برئاسة مشتركة بين Ana Arsov وSimon Harris
تمويل الشركات، برئاسة Myriam Durand
التمويل المهيكل برئاسة Annabel Schaafsma
التمويل العام العالمي والمشاريع والبنية التحتية، برئاسة Anne Van Praagh
تماشيًا مع الامتياز التحليلي الائتماني الخاص، أنشأت MIS فريقًا ائتمانيًا خاصًا متناسبًا داخل وحدة إدارة العلاقات، والذي سيقوده Tom Lazaridis. يتمتع السيد Lazaridis بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في تطوير والحفاظ على علاقات العملاء عبر قطاعات البنوك وإدارة الأصول والتأمين. وسيقوم بتوجيه فريق من خبراء الائتمان من القطاع الخاص لقيادة مبادرات تطوير الأعمال وتعزيز إدراك العلامة التجارية مع التعاون مع الفرق والمجموعات التجارية الأخرى داخل نظام المعلومات الإدارية.
لمزيد من المعلومات حول قدرات Moody's الائتمانية الخاصة، يرجى زيارة:
حول MOODY'S CORPORATION
Moody's (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: MCO) هي شركة عالمية متكاملة لتقييم المخاطر تُمكّن المنظمات من اتخاذ قرارات أفضل. تساعد بياناتها وحلولها التحليلية ورؤاها صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر التعامل مع الآخرين. نعتقد أن زيادة الشفافية واتخاذ قرارات أكثر استنارة والوصول العادل إلى المعلومات يفتح الباب أمام التقدم المشترك. مع ما يقرب من 14,500 موظف في أكثر من 40 دولة، تجمع Moody's بين الوجود الدولي والخبرة المحلية وأكثر من قرن من الخبرة في الأسواق المالية. تعرف على المزيد على moodys/about.
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