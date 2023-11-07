Moody's تُنشئ امتيازًا تحليليًا جديدًا للائتمان الخاص، وتُعيّن Ana Arsov لإدارته

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Moody's (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز:‏ MCO) اليوم عن إنشاء امتياز تحليلي جديد ضمن وكالة Moody's لخدمات المستثمرين (MIS)، وهي وكالة التصنيف الائتماني، التي ستركز على تقديم رؤى إستراتيجية حول قطاع الائتمان الخاص الذي يتوسع بسرعة.تم تعيين Ana Arsov رئيسة عالمية للائتمان الخاص، وستقود تنسيق مبادرات البحث والتصنيف ذات الصلة عبر نظام المعلومات الإدارية. كما ستشارك السيدة Arsov في رئاسة مجموعة المؤسسات المالية العالمية (FIG) إلى جانب Simon Harris.

تعكس التحديثات التنظيمية الأهمية المتزايدة للائتمان الخاص في أسواق رأس المال وطلب المستثمرين على أبحاث وتصنيفات Moody's المجاورة للقطاع. سيوفر الامتياز التحليلي الشفافية في أسواق الائتمان الخاصة المعقدة وروابطها مع أسواق رأس المال الأوسع.

قال Michael West، رئيس وكالة Moody's لخدمات المستثمرين: "أدى النمو السريع لسوق الائتمان الخاص في السنوات الأخيرة إلى ظهور تحديات وفرص جديدة للمستثمرين، الذين يبحثون عن تحليل جديد من مصدر موثوق به". "ستساعد خبرة Ana العميقة مع المؤسسات المالية في وضع نهج شامل لتقييم الائتمان الخاص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وفئات الأصول".

كجزء من دورها الجديد، ستعزز السيدة Arsov المشاركة عبر مجموعات تصنيف نظم المعلومات الإدارية، بما في ذلك المؤسسات المالية وتمويل الشركات والتمويل المهيكل، وستعمق القدرات التحليلية الحالية لشركات تطوير الأعمال، ومسؤولي الاتصال، وغيرها من الأصول الخاصة المتعلقة بالائتمان. كما ستقدم الدعم المناسب لشركة Moody's Analytics، التي تقدم حلول العملاء ذات الصلة المتعلقة بتقييم الطرف المقابل ومخاطر المحفظة.

بصفتها الرئيسة المشاركة لـ FIG، ستواصل السيدة Arsov التعامل مع مجموعة واسعة من المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ووسطاء أسواق رأس المال وشركات الخدمات المالية غير المصرفية. قبل إعلان اليوم، كانت السيدة Arsov الرئيس المشارك العالمي للتصنيفات المصرفية وشغلت عددًا من أدوار الإدارة العليا التي تشرف على تصنيفات البنوك وشركات الأوراق المالية والتمويل المتخصص وغيرها. ساهمت في منهجيات تصنيف Moody's لشركات التمويل وشركات الأوراق المالية وغرف المقاصة، وقادت تطوير تصنيف مخاطر الطرف المقابل في Moody's.

تصنف MIS ما يزيد عن 70 تريليون دولار من الديون المقسمة بين مجموعات التصنيف الرئيسية الأربع:



المؤسسات المالية، برئاسة مشتركة بين Ana Arsov وSimon Harris

تمويل الشركات، برئاسة Myriam Durand

التمويل المهيكل برئاسة Annabel Schaafsma التمويل العام العالمي والمشاريع والبنية التحتية، برئاسة Anne Van Praagh



تماشيًا مع الامتياز التحليلي الائتماني الخاص، أنشأت MIS فريقًا ائتمانيًا خاصًا متناسبًا داخل وحدة إدارة العلاقات، والذي سيقوده Tom Lazaridis. يتمتع السيد Lazaridis بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في تطوير والحفاظ على علاقات العملاء عبر قطاعات البنوك وإدارة الأصول والتأمين. وسيقوم بتوجيه فريق من خبراء الائتمان من القطاع الخاص لقيادة مبادرات تطوير الأعمال وتعزيز إدراك العلامة التجارية مع التعاون مع الفرق والمجموعات التجارية الأخرى داخل نظام المعلومات الإدارية.

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حول MOODY'S CORPORATION

Moody's (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: MCO) هي شركة عالمية متكاملة لتقييم المخاطر تُمكّن المنظمات من اتخاذ قرارات أفضل. تساعد بياناتها وحلولها التحليلية ورؤاها صانعي القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر التعامل مع الآخرين. نعتقد أن زيادة الشفافية واتخاذ قرارات أكثر استنارة والوصول العادل إلى المعلومات يفتح الباب أمام التقدم المشترك. مع ما يقرب من 14,500 موظف في أكثر من 40 دولة، تجمع Moody's بين الوجود الدولي والخبرة المحلية وأكثر من قرن من الخبرة في الأسواق المالية. تعرف على المزيد على moodys/about.

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