شركتا Lenovo وEPOS تتعاونان لتقديم حلول صوتية احترافية مناسبة لعصر العمل الهجين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركتا LenovoTM وEPOS، الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوت، اليوم عن اتفاقية استراتيجية لتقديم حلول صوت عالية الجودة للمحترفين في مجال الأعمال. تستفيد الاتفاقية من نقاط القوة لدى كلتا العلامتين في جوانب التصميم والتطوير والابتكار وأبحاث السوق للتعامل مع الطلب المتزايد على تجارب الصوت الاحترافية في بيئة العمل الهجينة.
تشهد سوق الصوت الاحترافي نموًا طويل الأمد بقيادة العمل الهجين والتبني الواسع للاتصال الموحد وتحديثات أجهزة سماعات الرأس لصالح المستخدم النهائي من أجل تجارب صوتية محسنة. تستهدف شركتا Lenovo وEPOS التعامل مع هذا الطلب عن طريق توفير حلول صوت عالية الجودة تتسم بالقوة والفعالية وسهولة الاستخدام والتوصل إلى حل للصعوبات التي تواجهها الاتصالات الموحدة اليوم في المنزل أو المكتب أو في أثناء التنقل.
ستؤدي الاتفاقية إلى أن تصبح شركة EPOS هي الشريك العالمي لشركة Lenovo في مجال الصوت لملحقات الصوت الخاصة بالكمبيوتر الشخصي. تلتزم شركتا Lenovo وEPOS بإنشاء تجارب تعاون ثرية معًا لصالح عملائنا مع تجربة أكثر سلاسة عندما تجتمع مع أجهزة Lenovo مثل جهازي الكمبيوتر المحمول ThinkPadTM وThinkBookTM. يتضمن هذا التطوير المشترك للأجهزة والبرمجيات والخدمات المستقبلية لابتكار حلول صوتية احترافية وتعزيز النظم الشاملة المبتكرة للكمبيوتر الشخصي والصوتيات لتحقيق تحسين أكبر لتفاعل المستخدمين وإنتاجيتهم. يستهدف الطموح المشترك أن يبتكر عروض قيمة متفردة للعملاء الذين يسعون إلى الحصول على اتصالات واضحة وتعاون بلا عيوب وأدوات مثالية للإنتاجية ضمن عدة سيناريوهات هجينة للمستخدمين العاملين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج مجموعة منتجات EPOS ضمن برنامج العرض الخارجي من Lenovo الذي يقدم للعملاء اختيارات واسعة لأجهزة الصوت من مصدر واحد.
تعمل شركة EPOS على تصنيع حلول متقدمة للصوت والفيديو وبيعها للمحترفين في مجال الأعمال في أنحاء العالم. تعتمد شركة EPOS على عقود من الأبحاث الصوتية النفسية لتضع تصميمات لحلول الاتصالات بخوارزميات وصوتيات متفردة تحقق أفضل الظروف للعقل، ما يتيح للمستخدمين المحترفين إمكانية الاتصال والتعاون بفعالية مع التركيز بشكل أفضل واستهلاك قدر أقل من الطاقة.
تشمل المرحلة الأولى من التعاون إصدار سماعات رأس محددة بتصميم يناسب المستخدمين المحترفين لتحسين العالم الهجين للمكالمات الجماعية. سماعات الرأس Lenovo EPOS الجديدة معتمدة لبرنامجي Teams وZoom وتم تحسينها لتناسب تطبيقات اتصالات المستخدمين الأخرى وتقدم جودة الصوت والراحة المميزين لدى شركة EPOS.
سماعة الرأس السلكية ببروتوكول الإنترنت الصوتي و الجيل الثاني من سماعة الرأس السلكية بالإلغاء النشط للضوضاء من Lenovo سماعتان احترافيتان تشتركان في التصميم الشكلي نفسه وتحتويان على صندوق تحكم خاص بالمكالمات مدمج في السلك لتحقيق سهولة استخدام ممتازة. القابس USB-C (مع مهايئ USB-A) متعدد الاستخدامات ويتصل بأي كمبيوتر شخصي ويعمل كأسا الأذن على تحسين راحة المستخدم. كما أن سماعة الرأس الثانية تعطي الأولوية للإلغاء النشط للضوضاء، ما يعرض أفضل تجربة صوت ممكنة بفضل الإزالة الافتراضية لضوضاء التشويش المحيطة. تتضمن كلتا سماعتي الرأس حقيبة تنقل مريحة.
اقتباسات
"يسرنا أن ندخل في شراكة مع شركة EPOS لتقديم حلول صوتية متميزة لعملائنا. تلتزم شركة Lenovo بتقديم أجهزة وحلول ذكية تتيح للناس أن يعملوا معًا بشكل أذكى ويتعاونوا بشكل أفضل في العالم الهجين. مع خبرة كل من Lenovo وEPOS في تكنولوجيا الصوت، يمكننا أن نقدم حلولاً صوتية عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين الذين يطالبون باتصالات واضحة وتعاون سلس وإنتاجية مثالية" حسب تصريح Eric Yu، نائب الرئيس الأول لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم ومركز المنتجات التجارية، Lenovo IDG.
"أشعر بالحماس للإعلان عن أننا نعمل على تعزيز شراكتنا مع Lenovo. نلتزم في EPOS بتصميم حلول صوت وفيديو تطلق العنان للإمكانات البشرية. سيساعدنا دخول هذا المشروع مع Lenovo على مواصلة تحقيق هذا الالتزام وتوسيع عرضنا والوصول إلى قمم جديدة لتجارب الاتصال والتعاون. أنا أتطلع بشدة لبدء هذا الفصل الجديد من شراكتنا" حسب تصريح Jeppe Dalberg-Larsen، رئيس EPOS.
نبذة عن Lenovo
Lenovo (بورصة هونغ كونغ: 992) (إيصال إيداع الأوراق المالية الأمريكية: LNVGY) شركة عالمية كبرى في مجال التكنولوجيا بعائد يبلغ 62 مليار دولار أمريكي ومصنفة في المركز 217 في تصنيف فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم، وتوظف 77,000 شخص في أنحاء العالم وتخدم ملايين العملاء كل يوم في 180 سوقًا. تركز Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تكنولوجيا أكثر ذكاء للجميع، وقد استندت إلى نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم للتوسع أكثر في مجالات النمو التي تعزز تقدم تقنيات 'تكنولوجيا المعلومات الجديدة' (العميل والجهاز الطرفي والسحابة والشبكة والمعلومات) بما في ذلك الخادم والتخزين والهاتف المحمول والبرمجيات والحلول والخدمات. يؤدي هذا التحول، إلى جانب ابتكارات Lenovo التي تغير العالم إلى بناء مستقبل أكثر شمولاً وجدارة بالثقة وأذكى للجميع في كل مكان. للتعرف على المزيد، قم بزيارة الموقع ، واقرأ آخر الأخبار عبر StoryHub لدينا.
نبذة عن شركة EPOS
تعمل شركة EPOS على تصميم حلول متقدمة للصوت والفيديو وتصنيعها وبيعها للمحترفين في مجال الأعمال.
تعتمد شركة EPOS على عقود من الأبحاث الصوتية النفسية لتضع تصميمات لحلول الصوت والفيديو بخوارزميات وصوتيات متفردة تحقق أفضل الظروف للعقل، ما يتيح للمستخدمين المحترفين إمكانية الاتصال والتعاون بفعالية مع التركيز بشكل أفضل واستهلاك قدر أقل من الطاقة.
تعود ملكية شركة EPOS إلى المجموعة الرائدة عالميًا في مجال رعاية صحة السمع وتكنولوجيا الصوت Demant، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كوبنهاغن في الدنمارك، وتعتمد الشركة على خبرة في الصوتيات تزيد عن 115 عامًا وتعمل في سوق عالمية ولديها مكاتب وشركاء في أكثر من 60 بلدًا.
اعثر على مزيد من المعلومات على الموقع eposaudio .
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