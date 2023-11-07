شركتا Lenovo وEPOS تتعاونان لتقديم حلول صوتية احترافية مناسبة لعصر العمل الهجين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركتا LenovoTM وEPOS، الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوت، اليوم عن اتفاقية استراتيجية لتقديم حلول صوت عالية الجودة للمحترفين في مجال الأعمال. تستفيد الاتفاقية من نقاط القوة لدى كلتا العلامتين في جوانب التصميم والتطوير والابتكار وأبحاث السوق للتعامل مع الطلب المتزايد على تجارب الصوت الاحترافية في بيئة العمل الهجينة.

تشهد سوق الصوت الاحترافي نموًا طويل الأمد بقيادة العمل الهجين والتبني الواسع للاتصال الموحد وتحديثات أجهزة سماعات الرأس لصالح المستخدم النهائي من أجل تجارب صوتية محسنة. تستهدف شركتا Lenovo وEPOS التعامل مع هذا الطلب عن طريق توفير حلول صوت عالية الجودة تتسم بالقوة والفعالية وسهولة الاستخدام والتوصل إلى حل للصعوبات التي تواجهها الاتصالات الموحدة اليوم في المنزل أو المكتب أو في أثناء التنقل.

ستؤدي الاتفاقية إلى أن تصبح شركة EPOS هي الشريك العالمي لشركة Lenovo في مجال الصوت لملحقات الصوت الخاصة بالكمبيوتر الشخصي. تلتزم شركتا Lenovo وEPOS بإنشاء تجارب تعاون ثرية معًا لصالح عملائنا مع تجربة أكثر سلاسة عندما تجتمع مع أجهزة Lenovo مثل جهازي الكمبيوتر المحمول ThinkPadTM وThinkBookTM. يتضمن هذا التطوير المشترك للأجهزة والبرمجيات والخدمات المستقبلية لابتكار حلول صوتية احترافية وتعزيز النظم الشاملة المبتكرة للكمبيوتر الشخصي والصوتيات لتحقيق تحسين أكبر لتفاعل المستخدمين وإنتاجيتهم. يستهدف الطموح المشترك أن يبتكر عروض قيمة متفردة للعملاء الذين يسعون إلى الحصول على اتصالات واضحة وتعاون بلا عيوب وأدوات مثالية للإنتاجية ضمن عدة سيناريوهات هجينة للمستخدمين العاملين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج مجموعة منتجات EPOS ضمن برنامج العرض الخارجي من Lenovo الذي يقدم للعملاء اختيارات واسعة لأجهزة الصوت من مصدر واحد.

تعمل شركة EPOS على تصنيع حلول متقدمة للصوت والفيديو وبيعها للمحترفين في مجال الأعمال في أنحاء العالم. تعتمد شركة EPOS على عقود من الأبحاث الصوتية النفسية لتضع تصميمات لحلول الاتصالات بخوارزميات وصوتيات متفردة تحقق أفضل الظروف للعقل، ما يتيح للمستخدمين المحترفين إمكانية الاتصال والتعاون بفعالية مع التركيز بشكل أفضل واستهلاك قدر أقل من الطاقة.

تشمل المرحلة الأولى من التعاون إصدار سماعات رأس محددة بتصميم يناسب المستخدمين المحترفين لتحسين العالم الهجين للمكالمات الجماعية. سماعات الرأس Lenovo EPOS الجديدة معتمدة لبرنامجي Teams وZoom وتم تحسينها لتناسب تطبيقات اتصالات المستخدمين الأخرى وتقدم جودة الصوت والراحة المميزين لدى شركة EPOS.

سماعة الرأس السلكية ببروتوكول الإنترنت الصوتي و الجيل الثاني من سماعة الرأس السلكية بالإلغاء النشط للضوضاء من Lenovo سماعتان احترافيتان تشتركان في التصميم الشكلي نفسه وتحتويان على صندوق تحكم خاص بالمكالمات مدمج في السلك لتحقيق سهولة استخدام ممتازة. القابس USB-C (مع مهايئ USB-A) متعدد الاستخدامات ويتصل بأي كمبيوتر شخصي ويعمل كأسا الأذن على تحسين راحة المستخدم. كما أن سماعة الرأس الثانية تعطي الأولوية للإلغاء النشط للضوضاء، ما يعرض أفضل تجربة صوت ممكنة بفضل الإزالة الافتراضية لضوضاء التشويش المحيطة. تتضمن كلتا سماعتي الرأس حقيبة تنقل مريحة.

اقتباسات

"يسرنا أن ندخل في شراكة مع شركة EPOS لتقديم حلول صوتية متميزة لعملائنا. تلتزم شركة Lenovo بتقديم أجهزة وحلول ذكية تتيح للناس أن يعملوا معًا بشكل أذكى ويتعاونوا بشكل أفضل في العالم الهجين. مع خبرة كل من Lenovo وEPOS في تكنولوجيا الصوت، يمكننا أن نقدم حلولاً صوتية عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين الذين يطالبون باتصالات واضحة وتعاون سلس وإنتاجية مثالية" حسب تصريح Eric Yu، نائب الرئيس الأول لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم ومركز المنتجات التجارية، Lenovo IDG.

"أشعر بالحماس للإعلان عن أننا نعمل على تعزيز شراكتنا مع Lenovo. نلتزم في EPOS بتصميم حلول صوت وفيديو تطلق العنان للإمكانات البشرية. سيساعدنا دخول هذا المشروع مع Lenovo على مواصلة تحقيق هذا الالتزام وتوسيع عرضنا والوصول إلى قمم جديدة لتجارب الاتصال والتعاون. أنا أتطلع بشدة لبدء هذا الفصل الجديد من شراكتنا" حسب تصريح Jeppe Dalberg-Larsen، رئيس EPOS.

نبذة عن Lenovo

Lenovo (بورصة هونغ كونغ: 992) (إيصال إيداع الأوراق المالية الأمريكية: LNVGY) شركة عالمية كبرى في مجال التكنولوجيا بعائد يبلغ 62 مليار دولار أمريكي ومصنفة في المركز 217 في تصنيف فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم، وتوظف 77,000 شخص في أنحاء العالم وتخدم ملايين العملاء كل يوم في 180 سوقًا. تركز Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تكنولوجيا أكثر ذكاء للجميع، وقد استندت إلى نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم للتوسع أكثر في مجالات النمو التي تعزز تقدم تقنيات 'تكنولوجيا المعلومات الجديدة' (العميل والجهاز الطرفي والسحابة والشبكة والمعلومات) بما في ذلك الخادم والتخزين والهاتف المحمول والبرمجيات والحلول والخدمات. يؤدي هذا التحول، إلى جانب ابتكارات Lenovo التي تغير العالم إلى بناء مستقبل أكثر شمولاً وجدارة بالثقة وأذكى للجميع في كل مكان. للتعرف على المزيد، قم بزيارة الموقع ، واقرأ آخر الأخبار عبر StoryHub لدينا.

نبذة عن شركة EPOS

تعمل شركة EPOS على تصميم حلول متقدمة للصوت والفيديو وتصنيعها وبيعها للمحترفين في مجال الأعمال.

تعتمد شركة EPOS على عقود من الأبحاث الصوتية النفسية لتضع تصميمات لحلول الصوت والفيديو بخوارزميات وصوتيات متفردة تحقق أفضل الظروف للعقل، ما يتيح للمستخدمين المحترفين إمكانية الاتصال والتعاون بفعالية مع التركيز بشكل أفضل واستهلاك قدر أقل من الطاقة.

تعود ملكية شركة EPOS إلى المجموعة الرائدة عالميًا في مجال رعاية صحة السمع وتكنولوجيا الصوت Demant، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كوبنهاغن في الدنمارك، وتعتمد الشركة على خبرة في الصوتيات تزيد عن 115 عامًا وتعمل في سوق عالمية ولديها مكاتب وشركاء في أكثر من 60 بلدًا.

اعثر على مزيد من المعلومات على الموقع eposaudio .

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