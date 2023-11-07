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الشركة السعودية توقّع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية

11/7/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة،
بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميجاوات، مع تحالف شركة "مصدر"، وشركة "أي دي اف" (EDF)، وشركة "نسما"، بسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.68420 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة (ما يساوي 6.31575 هللات / كيلوواط ساعة )، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 190 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا. وتأتي هذه المشروعات امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشاريعها التي تتمتع بها أرجاء المملكة، وتطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030م.
وللمزيد من المعلومات عن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني .

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