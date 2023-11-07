الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 12 عاما

الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 12 عاما
التاريخ
11/7/2023 4:24:03 AM
(MENAFN
- Al Watan) قام مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي اليوم برفع سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ 12 عاماً من 4.1% الى 4.35%.
وهي المرة الأولى منذ خمسة أشهر التي يرفع فيها المصرف المركزي الأسترالي سعر الفائدة. وتم تطبيق 12 زيادة على أسعار الفائدة منذ أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.10% على مدار 13 اجتماعاً للمصرف بين مايو 2022م ويونيو 2023م.
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