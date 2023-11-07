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الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 12 عاما

11/7/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Al Watan) قام مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي اليوم برفع سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ 12 عاماً من 4.1% الى 4.35%.
وهي المرة الأولى منذ خمسة أشهر التي يرفع فيها المصرف المركزي الأسترالي سعر الفائدة. وتم تطبيق 12 زيادة على أسعار الفائدة منذ أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.10% على مدار 13 اجتماعاً للمصرف بين مايو 2022م ويونيو 2023م.

MENAFN07112023000089011017ID1107383866

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