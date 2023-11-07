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تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم في جميع مدراس مكة

11/7/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم مكة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 23 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظة الجموم ؛ ومحافظة الكامل ؛ ومحافظة بحرة.

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