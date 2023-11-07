تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم في جميع مدراس مكة

تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم في جميع مدراس مكة
التاريخ
11/7/2023 4:24:02 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم مكة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 23 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظة الجموم ؛ ومحافظة الكامل ؛ ومحافظة بحرة.
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