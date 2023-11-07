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أرامكو تعلن نتائج الربع الثالث من العام الجاري 2023

11/7/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية " اليوم نتائج الربع الثالث من العام الجاري 2023م، الذي حققت خلاله أرباحاً قوية وإحراز تقدم في إستراتيجية النمو.
وأوضحت أرامكو السعودية أن صافي الدخل بلغ 122.2 مليار ريال وفي (الربع الثالث 2022 : 159.1 مليار ريال وأن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 117.6 مليار ريال وفي (الربع الثالث 2022 بلغت 202.5 مليار ريال، في حين وصلت التدفقات النقدية الحرة 1: 76.3 مليار ريال، وفي (الربع الثالث 2022 بلغت: 168.6 مليار ريال.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية 1: %7.6- كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع -7.9% في نهاية عام 2022، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال دُفعت في الربع الثالث، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال ستُدفع في الربع الرابع.
وبينت الشركة أن توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 37.0 مليار ريال في الربع الثالث، وسيتم دفع التوزيعات الثانية المرتبطة بالأداء في الربع الرابع بحوالي 37.0 مليار ريال وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج الأشهر التسعة من عام 2023، مشيرة إلى استمرار التوسع الإستراتيجي من خلال اتفاقية لأول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال، وتخطط الشركة لدخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية من خلال الاستحواذ على أعمال تجزئة وتسويق.
وذكرت أرامكو السعودية أن الشركة تزيد طاقة معالجة الغاز الخام بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وذلك من خلال توسعة معمل الغاز في الحوية، منوهة بالتعاون مع "ستيلانتس" لتحقيق مواءمة بين الوقود الاصطناعي و24 مجموعة من المحركات المستخدمة في أوروبا.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن النتائج المالية القوية تعزز قدرة أرامكو السعودية على تحقيق قيمة ثابتة لمساهمينا، مؤكدًا الاستمرار في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمال الشركة، وتلبية احتياجات العملاء.
وبين أن الربع الثالث جرى خلاله الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيتنا دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية، وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ إستراتيجيتنا بصورة منضبطة.
وأكد المهندس الناصر اهتمامه بالتقدم الذي تحرزه الشركة وإكمال توسيع القدرات في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق والعزم على مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالها، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين.

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