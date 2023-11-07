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محفظة تمويل الأولى تتجاوز 4.4 مليارات ريال

11/7/2023 4:24:00 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت تمويل الأولى عن صافي ربح بلغ 108 مليون ريال سعودي للربع الثالث من عام 2023، مما يشكل زيادة بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوز إجمالي المحفظة التمويلية المدارة للشركة 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار)، لتعكس معدل نمو منذ بداية العام بلغ 109% مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا للبيان فإن نسبة العائد على حقوق الملكية بلغت 21%.
وقال محمد الكثير، الرئيس المالي للشركة، إن هذه الأرقام تدل على قدرة الشركة على إدارة محفظتها التمويلية بكفاءة. وأضاف أنه لم يكن هناك حاجة لاستخدام مخصصات إضافية لتغطية الخسائر الائتمانية في الربع الماضي.
في الوقت نفسه، شهدت الشركة نمواً في مبيعات المنتجات التمويلية ذات الربحية العالية، مما انعكس في الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح.
من ناحية أخرى، أرجع هاني العفالق، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المحققة إلى التقدم في مسار التحول الرقمي والالتزام المستمر بتطوير حلول تمويلية رقمية متكاملة لخدمة عملاء وشركاء تمويل الأولى. هذا بالإضافة إلى الجودة في إدارة المحفظة التمويلية ومعالجة المخاطر والائتمان.
وأشار العفالق أيضًا إلى أن النمو المطرد في الطلب على المنتجات التمويلية للشركة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلنا في مجلس الإدارة نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع المهم من خلال برامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى البرامج المباشرة التي تقدمها تمويل الأولى والجهات الراغبة في الحصول على التمويل وأضاف: حصلت الشركة مؤخرًا على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات تمويل أخرى مثل التمويل العقاري وتمويل نقاط البيع، مما سيضيف المزيد من التنوع إلى المنتجات التمويلية المتاحة للمستفيدين.
يذكر أن تمويل الأولى، شركة مساهمة مقفلة مرخصة من البنك المركزي السعودي، تمارس أنشطة التمويل الاستهلاكي والتمويل التأجيري وتمويل الأصول الإنتاجية. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من حلول التمويل للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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