أسعار الذهب تنخفض في التعاملات بين البنوك الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الثلاثاء، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 474.5 يوان (نحو 66.11 دولار) للجرام، بانخفاض 1.6 يوان عن يوم التداول السابق، بينما انخفض سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 2.36 يوان ليصل إلى 474.63 يوان للجرام.

ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.

وتم إدخال أعمال الاستعلام عن أسعار الذهب بين البنوك في عام 2012 لتعزيز سيولة السوق وإثراء أنماط التداول.