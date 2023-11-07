تراجع يفوق التوقعات للإنتاج الصناعي الألماني في سبتمبر

تراجع يفوق التوقعات للإنتاج الصناعي الألماني في سبتمبر
التاريخ
11/7/2023 4:23:51 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء إن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بأكثر من المتوقع في سبتمبر بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا 0.1%.
رويترز
MENAFN07112023000202011048ID1107383861
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.