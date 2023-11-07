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تراجع يفوق التوقعات للإنتاج الصناعي الألماني في سبتمبر

11/7/2023 4:23:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء إن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بأكثر من المتوقع في سبتمبر بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا 0.1%.

رويترز

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