موديرنا تبدأ بناء مصنعها في الصين باستثمارات 501 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أرست شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية“موديرنا”، حجر الأساس لأول مصنع أدوية لها في الصين، باستثمارات تقدر بـ3.6 مليار يوان، أي نحو 501 مليون دولار.

ويغطي مشروع المقر الرئيسي للبحث والتنمية والإنتاج لشركة“موديرنا” الصين، والذي يقع في بلدية شانغهاي، يغطي مساحة قرابة 18 هكتارا في حديقة شانغهاي شينتشوانج الصناعية، حسبما أفادت سلطات الحديقة.

وجاء المشروع تبعا لاتفاقية تعاون إستراتيجي ثلاثية الأطراف تم توقيعها يوم 5 يوليو الماضي، بين لجنة بلدية شانغهاي للاقتصاد والمعلوماتية، وحكومة حي مينهانج، و”موديرنا”. فيما يهدف التعاون إلى تعزيز الاستثمار والبحث والتنمية والتسويق في المستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وباعتبارها واحدة من مطوري لقاحات الرنا المرسال الرائدين في العالم، تركز“موديرنا” على العلاج المناعي للسرطان، بما في ذلك البحث والتطوير الطبي القائم على الرنا المرسال وتقنيات الوقاية من الفيروسات.