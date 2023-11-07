موديرنا تبدأ بناء مصنعها في الصين باستثمارات 501 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أرست شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية“موديرنا”، حجر الأساس لأول مصنع أدوية لها في الصين، باستثمارات تقدر بـ3.6 مليار يوان، أي نحو 501 مليون دولار.
ويغطي مشروع المقر الرئيسي للبحث والتنمية والإنتاج لشركة“موديرنا” الصين، والذي يقع في بلدية شانغهاي، يغطي مساحة قرابة 18 هكتارا في حديقة شانغهاي شينتشوانج الصناعية، حسبما أفادت سلطات الحديقة.
وجاء المشروع تبعا لاتفاقية تعاون إستراتيجي ثلاثية الأطراف تم توقيعها يوم 5 يوليو الماضي، بين لجنة بلدية شانغهاي للاقتصاد والمعلوماتية، وحكومة حي مينهانج، و”موديرنا”. فيما يهدف التعاون إلى تعزيز الاستثمار والبحث والتنمية والتسويق في المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
وباعتبارها واحدة من مطوري لقاحات الرنا المرسال الرائدين في العالم، تركز“موديرنا” على العلاج المناعي للسرطان، بما في ذلك البحث والتطوير الطبي القائم على الرنا المرسال وتقنيات الوقاية من الفيروسات.
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