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الصين تخفض الفائدة للقروض العقارية البالغة 22 تريليون يوان

11/7/2023 4:23:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال البنك المركزي الصيني، إن البلاد أكملت بشكل أساسي خفض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، وهو ما يفيد ملايين العائلات.

وبحسب البنك، تم تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة والتي تزيد عن 22 تريليون يوان (نحو 3.06 تريليون دولار)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية.

وذكر أن الخطوة أفادت أكثر من 50 مليون عائلة ويمكن أن تقلل من نفقات المقترضين بما يتراوح بين 160 مليار يوان إلى 170 مليار يوان سنويا، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة.

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