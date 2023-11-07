الصين تخفض الفائدة للقروض العقارية البالغة 22 تريليون يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البنك المركزي الصيني، إن البلاد أكملت بشكل أساسي خفض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، وهو ما يفيد ملايين العائلات.
وبحسب البنك، تم تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة والتي تزيد عن 22 تريليون يوان (نحو 3.06 تريليون دولار)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية.
وذكر أن الخطوة أفادت أكثر من 50 مليون عائلة ويمكن أن تقلل من نفقات المقترضين بما يتراوح بين 160 مليار يوان إلى 170 مليار يوان سنويا، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة.
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