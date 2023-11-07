معلومات الطاقة: زيادة إنتاج الغاز بدعم من ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن زيادة الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي بنسبة 9% إلى 15.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022، جاءت في الغالب بسبب ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 8% في الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة في تقرير نُشر أمس الإثنين:“يمثل الغاز الطبيعي المصاحب للخام أكثر من ثلث إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مناطق بيرميان، وباكن، وإيجل فورد، ونيوبرارا، وأناداركو، و14% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة”.
وبحسب التقرير، زاد إنتاج الخام في منطقة بيرميان -أكبر مناطق الإنتاج- العام الماضي بنسبة 12%، وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب بنسبة 15% في المنطقة ليصل إلى متوسط 10.2 مليار قدم مكعبة يوميًا لهذا العام، وهو ما يمثل 56% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب في الولايات المتحدة.
ويشير الغاز الطبيعي المصاحب، إلى الغاز الطبيعي الذي يكون ذائبًا في الخام تحت ضغط التكوين الجيولوجي ثم يتم إطلاقه عندما يتم تخفيف الضغط على الخام عن طريق استخراجه من باطن الأرض.
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