إدارة معلومات الطاقة: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي جاءت بدعم ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن زيادة الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي بنسبة 9% إلى 15.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022، جاءت في الغالب بسبب ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 8% في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في تقرير نُشر أمس الإثنين:“يمثل الغاز الطبيعي المصاحب للخام أكثر من ثلث إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مناطق بيرميان، وباكن، وإيجل فورد، ونيوبرارا، وأناداركو، و14% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة”.

وبحسب التقرير، زاد إنتاج الخام في منطقة بيرميان -أكبر مناطق الإنتاج- العام الماضي بنسبة 12%، وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب بنسبة 15% في المنطقة ليصل إلى متوسط 10.2 مليار قدم مكعبة يوميًا لهذا العام، وهو ما يمثل 56% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب في الولايات المتحدة.

ويشير الغاز الطبيعي المصاحب، إلى الغاز الطبيعي الذي يكون ذائبًا في الخام تحت ضغط التكوين الجيولوجي ثم يتم إطلاقه عندما يتم تخفيف الضغط على الخام عن طريق استخراجه من باطن الأرض.

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