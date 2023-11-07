التجارة الخارجية للصين تسجل 4.78 تريليون دولار في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن التجارة الخارجية للصين توسعت بنسبة 0.03% على أساس سنوي، ليصل إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليون دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك، الصادرة اليوم الثلاثاء، نما حجم الصادرات بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 19.55 تريليون يوان في فترة ينايرإلى أكتوبر، فيما انخفضت الواردات بنسبة 0.5% لتصل إلى 14.77 تريليون يوان.
وفي أكتوبر وحده، ارتفعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.9% قياسا إلى نفس الفترة من العام الفائت، لتصل إلى 3.54 تريليون يوان، حسبما أظهرت البيانات.
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