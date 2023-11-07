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التجارة الخارجية للصين تسجل 4.78 تريليون دولار في 10 أشهر

11/7/2023 4:23:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن التجارة الخارجية للصين توسعت بنسبة 0.03% على أساس سنوي، ليصل إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليون دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك، الصادرة اليوم الثلاثاء، نما حجم الصادرات بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 19.55 تريليون يوان في فترة ينايرإلى أكتوبر، فيما انخفضت الواردات بنسبة 0.5% لتصل إلى 14.77 تريليون يوان.

وفي أكتوبر وحده، ارتفعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.9% قياسا إلى نفس الفترة من العام الفائت، لتصل إلى 3.54 تريليون يوان، حسبما أظهرت البيانات.

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