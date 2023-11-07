أوكرانيا تصدر 9.8 مليون طن حبوب وبقوليات في 4 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن البلاد صدرت أكثر من 9.8 مليون طن من الحبوب والبقوليات خلال الفترة من 1 يوليو إلى 6 نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزارة القول، إنها صدرت بالفعل 4.9 مليون طن من القمح، و698 ألف طن من الشعير، و900 طن من الجاودار، و4.1 مليون طن من الذرة.

وللمقارنة، صدرت أوكرانيا في الفترة من 1 يوليو إلى 7 نوفمبر من العام الماضي، 14.3 مليون طن من الحبوب والبقول، بما في ذلك 5.4 مليون طن من القمح، و1.2 مليون طن من الشعير، و6300 طن من الجاودار، و7.7 مليون طن من الذرة.

وكانت أوكرانيا قد صدرت ما يقرب من 49 مليون طن من الحبوب والبقوليات في العام 2022-2023.

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