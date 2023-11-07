أوكرانيا تصدر 9.8 مليون طن حبوب وبقوليات في 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن البلاد صدرت أكثر من 9.8 مليون طن من الحبوب والبقوليات خلال الفترة من 1 يوليو إلى 6 نوفمبر الجاري.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزارة القول، إنها صدرت بالفعل 4.9 مليون طن من القمح، و698 ألف طن من الشعير، و900 طن من الجاودار، و4.1 مليون طن من الذرة.
وللمقارنة، صدرت أوكرانيا في الفترة من 1 يوليو إلى 7 نوفمبر من العام الماضي، 14.3 مليون طن من الحبوب والبقول، بما في ذلك 5.4 مليون طن من القمح، و1.2 مليون طن من الشعير، و6300 طن من الجاودار، و7.7 مليون طن من الذرة.
وكانت أوكرانيا قد صدرت ما يقرب من 49 مليون طن من الحبوب والبقوليات في العام 2022-2023.
أ ش أ
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