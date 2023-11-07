التضخم في الفلبين يتراجع إلى 4.9% أكتوبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع معدل التضخم في الفلبين إلى 4.9% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ6.1% خلال شهر سبتمبر.

وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن” الفلبينية، أن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني أرجع ذلك إلى تراجع أسعار المواد الغذائية لاسيما الأرز إلى جانب المشروبات غير الكحولية.

وترجح الحكومة أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.

أ ش أ