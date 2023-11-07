التضخم في الفلبين يتراجع إلى 4.9% أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع معدل التضخم في الفلبين إلى 4.9% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ6.1% خلال شهر سبتمبر.
وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن” الفلبينية، أن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني أرجع ذلك إلى تراجع أسعار المواد الغذائية لاسيما الأرز إلى جانب المشروبات غير الكحولية.
وترجح الحكومة أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.
أ ش أ
MENAFN07112023000202011048ID1107383853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.