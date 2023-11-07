الاستثمار الأوروبي يدعم التحول الأخضر في إيطاليا بـ100 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة مصرفية إيطالية، عقدًا تمويليًا، بقيمة 100 مليون يورو، لدعم التحول الأخضر في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، أن هذا القرض يدعم الجانب الإيطالي في ضخ استثمارات القطاع العام المستدامة، بينما تضيف إيطاليا من جانبها 100 مليون يورو أخرى استثمارات في المقابل.
وأشار إلى أن التمويل سيجري ضخه في شراء حافلات صديقة للبيئة لاستخدامها في النقل العام، وتجديد وتحسين شبكات إمدادات المياه والبنية التحتية وشراء المركبات والمعدات ومعدات جمع النفايات المصنفة، فضلا عن الاستثمارات والمشروعات.
وذكر البيان أن القرض يوفر شروط تمويل ذات آجال استحقاق (تصل إلى 15 سنة)، وفي السنوات الخمس الماضية، بلغ إجمالي القروض التي حصل عليها المصرف الإيطالي من بنك الاستثمار الأوروبي 2.4 مليار يورو، تم توجيهها لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية في سكة حديد“باليرمو كاتانيا” وتحديث ميناء“لا سبيزيا”.
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