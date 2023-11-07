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مصر وفنزويلا تبحثان فرص التعاون في مجالات البترول والبتروكيماويات

11/7/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث المهندس طارق الملا وزير البترول، مع إيفان خيل بينتو وزير الخارجية الفنزويلي، فرص التعاون المحتملة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأكد الملا، اليوم الثلاثاء، على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين سياسيًا واقتصاديًا، واستعداد قطاع البترول الكامل لدعم التعاون المشترك وتوسعته على أرض الواقع.

وأشار إلى أن شركات قطاع البترول المصرية اكتسبت خبرات ومؤهلات متميزة خلال السنوات الأخيرة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها بمستويات احترافية عالمية.

وقال إن قطاع البترول تعاون مع الجانب الفنزويلي في السابق في تنفيذ عدة مشروعات، واستقبل أكثر من 70 مهندسًا فنزويليًا لتدريبهم نظريًا وعمليًا في مراكز تدريب شركة إنبي، وعلى أتم استعداد لفتح قنوات وسبل التعاون مجددًا في كافة مجالات العمل البترولي.

من جانبه، أشار الوزير الفنزويلي، إلى أنه أجرى مقابلات مثمرة مع عدة شركات مصرية تابعة لقطاع البترول، حيث تم التأكيد على ضرورة وأهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الفنزويلية المشتركة من جديد، والتعاون المشترك مع شركات البترول المصرية في ظل الخبرات والإمكانات المتميزة التي تتمتع بها شركات القطاع في التصميمات الهندسية وتنفيذ المشروعات البترولية، وأيضاً في مجال الخدمات البترولية.

وأوضح أن فنزويلا تنتج حاليًا حوالي مليون برميل زيت خام يوميًا، وتستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا وزيادة الصادرات، وأن المشروعات البترولية تتنامى حاليًا في فنزويلا بشكل سريع في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها البلاد، وهناك احتياج للخبرات الفنية والهندسية والإدارية المصرية في هذا المجال، لافتا إلى إمكانية توسعة التعاون مع الجانب المصري في مجال التعدين في ضوء تمتع بلاده بثروات تعدينية كبيرة غير مستغلة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين فريق عمل من الجانبين لوضع خارطة طريق للتعاون خلال الفترة المقبلة في المجالات البترولية المختلفة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الإطار، وزيارة وفد من قطاع البترول المصري لفنزويلا لدراسة أوجه التعاون المقترحة على أرض الواقع.

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