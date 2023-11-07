مصر وفنزويلا تبحثان فرص التعاون في مجالات البترول والبتروكيماويات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول، مع إيفان خيل بينتو وزير الخارجية الفنزويلي، فرص التعاون المحتملة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأكد الملا، اليوم الثلاثاء، على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين سياسيًا واقتصاديًا، واستعداد قطاع البترول الكامل لدعم التعاون المشترك وتوسعته على أرض الواقع.
وأشار إلى أن شركات قطاع البترول المصرية اكتسبت خبرات ومؤهلات متميزة خلال السنوات الأخيرة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها بمستويات احترافية عالمية.
وقال إن قطاع البترول تعاون مع الجانب الفنزويلي في السابق في تنفيذ عدة مشروعات، واستقبل أكثر من 70 مهندسًا فنزويليًا لتدريبهم نظريًا وعمليًا في مراكز تدريب شركة إنبي، وعلى أتم استعداد لفتح قنوات وسبل التعاون مجددًا في كافة مجالات العمل البترولي.
من جانبه، أشار الوزير الفنزويلي، إلى أنه أجرى مقابلات مثمرة مع عدة شركات مصرية تابعة لقطاع البترول، حيث تم التأكيد على ضرورة وأهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الفنزويلية المشتركة من جديد، والتعاون المشترك مع شركات البترول المصرية في ظل الخبرات والإمكانات المتميزة التي تتمتع بها شركات القطاع في التصميمات الهندسية وتنفيذ المشروعات البترولية، وأيضاً في مجال الخدمات البترولية.
وأوضح أن فنزويلا تنتج حاليًا حوالي مليون برميل زيت خام يوميًا، وتستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا وزيادة الصادرات، وأن المشروعات البترولية تتنامى حاليًا في فنزويلا بشكل سريع في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها البلاد، وهناك احتياج للخبرات الفنية والهندسية والإدارية المصرية في هذا المجال، لافتا إلى إمكانية توسعة التعاون مع الجانب المصري في مجال التعدين في ضوء تمتع بلاده بثروات تعدينية كبيرة غير مستغلة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين فريق عمل من الجانبين لوضع خارطة طريق للتعاون خلال الفترة المقبلة في المجالات البترولية المختلفة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الإطار، وزيارة وفد من قطاع البترول المصري لفنزويلا لدراسة أوجه التعاون المقترحة على أرض الواقع.
MENAFN07112023000202011048ID1107383851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.