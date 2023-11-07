انخفاض الأسهم اليابانية عند الإغلاق وسط تزايد عمليات البيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، تحت ضغط من تزايد عمليات البيع من قبل المستثمرين بهدف الحفاظ على الأرباح بعد انتعاش السوق في الأيام القليلة الماضية.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.34% إلى 32271 نقطة في الختام، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع في نهاية الجلسة الماضية، في حين انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.17% إلى 2332 نقطة.
وأوضح“تاكيهيكو ماسوزاوا” رئيس قسم التداول لدى“فيليب سيكسوريتيز اليابان” في تصريح لوكالة“رويترز”، أن مؤشر“نيكي” ظل يفقد زخمه حتى الأسبوع الماضي إثر تصاعد عوائد السندات السيادية الأمريكية، لكن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم مجدداً مع انخفاض عوائد الديون في الولايات المتحدة.
وانخفض سهم“ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة بنسبة 2.43% في نهاية الجلسة، رغم إعلانها يوم أمس مضاعفة توقعاتها للطلبيات الدفاعية هذا العام إلى 1.6 تريليون ين (10.7 مليار دولار) نتيجة عزم زيادة اليابان إنفاقها الدفاعي.
وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.20% إلى 150.37 .
أرقام
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