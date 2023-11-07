انخفاض الأسهم اليابانية عند الإغلاق وسط تزايد عمليات البيع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، تحت ضغط من تزايد عمليات البيع من قبل المستثمرين بهدف الحفاظ على الأرباح بعد انتعاش السوق في الأيام القليلة الماضية.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.34% إلى 32271 نقطة في الختام، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع في نهاية الجلسة الماضية، في حين انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.17% إلى 2332 نقطة.

وأوضح“تاكيهيكو ماسوزاوا” رئيس قسم التداول لدى“فيليب سيكسوريتيز اليابان” في تصريح لوكالة“رويترز”، أن مؤشر“نيكي” ظل يفقد زخمه حتى الأسبوع الماضي إثر تصاعد عوائد السندات السيادية الأمريكية، لكن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم مجدداً مع انخفاض عوائد الديون في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم“ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة بنسبة 2.43% في نهاية الجلسة، رغم إعلانها يوم أمس مضاعفة توقعاتها للطلبيات الدفاعية هذا العام إلى 1.6 تريليون ين (10.7 مليار دولار) نتيجة عزم زيادة اليابان إنفاقها الدفاعي.

وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.20% إلى 150.37 .

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