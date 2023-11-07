الإسكان تدعو الشركات للتأهيل للمشاركة فى تنفيذ محطة الصرف الصحى بـأكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم فنى من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل المسبق، للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقاً لأحكام القانون 67 لسنة 2010، وتعديلاته، لتصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى ضوء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، عن أن ذلك يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقاً للمعايير المنصوص عليها فى العقد.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطالبى التأهل أن يتقدموا فى شكل شركات منفردة أو تحالف شركات، على أن يوضح مستند التأهيل المسبق كافة معايير التأهيل، وسيتم إرسال مستند التأهيل المسبق الخاص بالمشروع بالبريد الإلكترونى، وذلك وفق طلب رسمى من الشركات أو التحالفات المهتمة مرسل على البريد الإلكترونى [email protected] .
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