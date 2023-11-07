الإسكان تدعو الشركات للتأهيل للمشاركة فى تنفيذ محطة الصرف الصحى بـأكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) دعت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم فنى من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل المسبق، للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقاً لأحكام القانون 67 لسنة 2010، وتعديلاته، لتصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى ضوء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.

ونوهت الوزارة، عن أن ذلك يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقاً للمعايير المنصوص عليها فى العقد.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطالبى التأهل أن يتقدموا فى شكل شركات منفردة أو تحالف شركات، على أن يوضح مستند التأهيل المسبق كافة معايير التأهيل، وسيتم إرسال مستند التأهيل المسبق الخاص بالمشروع بالبريد الإلكترونى، وذلك وفق طلب رسمى من الشركات أو التحالفات المهتمة مرسل على البريد الإلكترونى [email protected] .