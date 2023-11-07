يو بي إس يسجل خسارة صافية بضغط من تكاليف الاندماج مع كريدي سويس

MENAFN - Al-Borsa News) سجل بنك“يو بي إس- UBS” خسائر صافية أكبر من المتوقع في الربع الثالث، حيث انشغل المقرض السويسري خلال هذه الفترة بالاندماج مع منافسه المتعثر“كريدي سويس- Credit Suisse”.

وقال البنك في إعلانه اليوم، إنه سجل خسارة صافية بلغت 785 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح لـ”رويترز” والتي أشارت إلى خسارة تبلغ 444 مليون دولار فقط.

وجاءت الخسارة بضغط من نفقات بقيمة ملياري دولار تتعلق بعملية الاندماج مع“كريدي سويس”، فيما سجل البنك أرباحًا تشغيلية أساسية قبل الضرائب قيمتها 844 مليون دولار.

وأكمل“يو بي إس” استحواذه على“كريدي سويس” في يونيو، وارتفع سهم البنك إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008 في أغسطس، بعدما أعلن صافي ربح قياسي قدره 28.88 مليار دولار في الربع الثاني نتيجة إطفاء الشهرة السالبة لعملية الاستحواذ.

أرقام