يو بي إس يسجل خسارة صافية بضغط من تكاليف الاندماج مع كريدي سويس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل بنك“يو بي إس- UBS” خسائر صافية أكبر من المتوقع في الربع الثالث، حيث انشغل المقرض السويسري خلال هذه الفترة بالاندماج مع منافسه المتعثر“كريدي سويس- Credit Suisse”.
وقال البنك في إعلانه اليوم، إنه سجل خسارة صافية بلغت 785 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح لـ”رويترز” والتي أشارت إلى خسارة تبلغ 444 مليون دولار فقط.
وجاءت الخسارة بضغط من نفقات بقيمة ملياري دولار تتعلق بعملية الاندماج مع“كريدي سويس”، فيما سجل البنك أرباحًا تشغيلية أساسية قبل الضرائب قيمتها 844 مليون دولار.
وأكمل“يو بي إس” استحواذه على“كريدي سويس” في يونيو، وارتفع سهم البنك إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008 في أغسطس، بعدما أعلن صافي ربح قياسي قدره 28.88 مليار دولار في الربع الثاني نتيجة إطفاء الشهرة السالبة لعملية الاستحواذ.
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