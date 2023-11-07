كروز الأمريكية تقرر وقف إنتاج سيارات الأجرة الآلية التي تشارك جنرال موتورز في تطويرها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة“كروز” الأمريكية وقف إنتاج سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في ظل تزايد التدقيق في أعمالها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة بعد قرار تعليق عملياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأوضح“كايل فوجت” الرئيس التنفيذي لدى“كروز” في اجتماع موسع يوم أمس، أن شركته قررت وقف إنتاج السيارات ذاتية القيادة، نظراً لأن الأوضاع في حالة تغير مستمر، وأنه تم اتخاذ قرار وقف العمليات على سيارة“أوريجن” بالتنسيق مع“جنرال موتورز”، وفق ما نقلته مجلة“فوربس”.
وقررت السلطات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في يناير 2020، تعليق العمليات على سيارة“أوريجن” إثر حادثة جر أحد المشاة بواسطة المركبة بعد أن صدمته سيارة تقليدية، لتوقف بعدها“كروز” جميع أعمالها في السيارات ذاتية القيادة بشكل طوعي، وذلك لإعادة بناء ثقة الجمهور.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع“تيك كرانش” أن الرئيس التنفيذي للشركة لم يقدم إجابات حول كيفية تخطيط الشركة لاستعادة ثقة الجمهور والموظفين، ولماذا لم يتم وقف الإنتاج في وقت مبكر، بينما لم يذكر مسألة تسريح العمال في اجتماع الأمس، لكنه أوضح في اجتماع آخر الأسبوع الماضي أن تسريح العمال قد يحدث وسط تعليق العمليات.
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