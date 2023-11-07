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كروز الأمريكية تقرر وقف إنتاج سيارات الأجرة الآلية التي تشارك جنرال موتورز في تطويرها

11/7/2023 4:23:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت شركة“كروز” الأمريكية وقف إنتاج سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في ظل تزايد التدقيق في أعمالها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة بعد قرار تعليق عملياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح“كايل فوجت” الرئيس التنفيذي لدى“كروز” في اجتماع موسع يوم أمس، أن شركته قررت وقف إنتاج السيارات ذاتية القيادة، نظراً لأن الأوضاع في حالة تغير مستمر، وأنه تم اتخاذ قرار وقف العمليات على سيارة“أوريجن” بالتنسيق مع“جنرال موتورز”، وفق ما نقلته مجلة“فوربس”.

وقررت السلطات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في يناير 2020، تعليق العمليات على سيارة“أوريجن” إثر حادثة جر أحد المشاة بواسطة المركبة بعد أن صدمته سيارة تقليدية، لتوقف بعدها“كروز” جميع أعمالها في السيارات ذاتية القيادة بشكل طوعي، وذلك لإعادة بناء ثقة الجمهور.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع“تيك كرانش” أن الرئيس التنفيذي للشركة لم يقدم إجابات حول كيفية تخطيط الشركة لاستعادة ثقة الجمهور والموظفين، ولماذا لم يتم وقف الإنتاج في وقت مبكر، بينما لم يذكر مسألة تسريح العمال في اجتماع الأمس، لكنه أوضح في اجتماع آخر الأسبوع الماضي أن تسريح العمال قد يحدث وسط تعليق العمليات.

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