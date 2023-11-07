انخفاض أسعار الذهب إثر هدوء مخاوف المستثمرين إزاء التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع العملة الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” خلال حدث في العاصمة واشنطن غداً.
وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.66% إلى 1975.50 دولار للأوقية .
وتراجعت أسعار التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.44% إلى 1969.49 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.76% إلى 22.83 دولار، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.71% إلى 902.84 دولار للأوقية.
وقال“كايل رودا” محلل الأسواق المالية لدى“كابيتال دوت كوم” لوكالة“رويترز”، إن الظروف الحالية للسوق لا تزال ترتبط بالمخاطر الجيوسياسية، ويبدو أن هامش المخاطرة بالنسبة للذهب انخفض قليلاً، وهو ما تعكسه أسعار المعدن الأصفر.
وارتفع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 105.51 نقطة.
أرقام
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