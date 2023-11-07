انخفاض أسعار الذهب إثر هدوء مخاوف المستثمرين إزاء التوترات الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع العملة الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” خلال حدث في العاصمة واشنطن غداً.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.66% إلى 1975.50 دولار للأوقية .

وتراجعت أسعار التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.44% إلى 1969.49 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.76% إلى 22.83 دولار، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.71% إلى 902.84 دولار للأوقية.

وقال“كايل رودا” محلل الأسواق المالية لدى“كابيتال دوت كوم” لوكالة“رويترز”، إن الظروف الحالية للسوق لا تزال ترتبط بالمخاطر الجيوسياسية، ويبدو أن هامش المخاطرة بالنسبة للذهب انخفض قليلاً، وهو ما تعكسه أسعار المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 105.51 نقطة.

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