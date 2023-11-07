تراجع الأسهم الأوروبية وسط تقييم الأسواق بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة نمو إنفاق الأسر البريطانية خلال الشهر الماضي، فضلاً عن انخفاض الناتج الصناعي الألماني خلال سبتمبر.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 443 نقطة، رغم تراجع أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.2%.
وهبط مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 7408 نقاط، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.21% إلى 15103 نقاط، فيما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.21% إلى 6999 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم، تراجع الناتج الصناعي الألماني بنسبة 1.4% في سبتمبر على أساس شهري، مقارنة بقراءة أغسطس المعدلة عند انخفاض بنسبة 0.1% فقط.
وأوضحت نتائج مسح أجراه بنك“باركليز” نمو إنفاق الأسر البريطانية باستخدام بطاقات الائتمان والخصم التابعة للمصرف في الفترة بين 24 سبتمبر و21 أكتوبر؛ بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة للنمو في الإنفاق منذ سبتمبر 2022.
وارتفع سهم مصرف“يو بي إس” المتداول في سويسرا بنسبة 4.48% رغم إعلانه تحقيق خسائر صافية بلغت 785 مليون دولار خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بالتوقعات عند خسائر بقيمة 444 مليون دولار فقط.
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