تراجع الأسهم الأوروبية وسط تقييم الأسواق بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة نمو إنفاق الأسر البريطانية خلال الشهر الماضي، فضلاً عن انخفاض الناتج الصناعي الألماني خلال سبتمبر.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 443 نقطة، رغم تراجع أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.2%.

وهبط مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 7408 نقاط، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.21% إلى 15103 نقاط، فيما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.21% إلى 6999 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم، تراجع الناتج الصناعي الألماني بنسبة 1.4% في سبتمبر على أساس شهري، مقارنة بقراءة أغسطس المعدلة عند انخفاض بنسبة 0.1% فقط.

وأوضحت نتائج مسح أجراه بنك“باركليز” نمو إنفاق الأسر البريطانية باستخدام بطاقات الائتمان والخصم التابعة للمصرف في الفترة بين 24 سبتمبر و21 أكتوبر؛ بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة للنمو في الإنفاق منذ سبتمبر 2022.

وارتفع سهم مصرف“يو بي إس” المتداول في سويسرا بنسبة 4.48% رغم إعلانه تحقيق خسائر صافية بلغت 785 مليون دولار خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بالتوقعات عند خسائر بقيمة 444 مليون دولار فقط.

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