تويوتا تنتج السيارة رقم 300 مليون في تاريخها الممتد لـ88 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“تويوتا موتور- Toyota Motor” ، عن تجاوز إجمالي إنتاجها العالمي التراكمي 300 مليون سيارة منذ تأسيس الشركة وبدء التصنيع.

وقالت الشركة اليابانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس، إن تحقيق هذا الحجم من الإنتاج التراكمي جاء بعد 88 عامًا وشهرين منذ إنتاج أول سيارات“تويوتا” وهي الشاحنة موديل“جي 1”.

وكان تطوير أول مركبة للشركة في أغسطس 1935 عبر وحدة إنتاج السيارات التي كانت جزءًا من شركة“تويودا أوتوماتيك لوم وركس – Toyoda Automatic Loom Works”، والتي أعيدت تسميتها لاحقًا“تويوتا إندستريز كوربرشن – Toyota Industries Corporation”.

ويشمل عدد المركبات المعلن (300 مليون سيارة) ما تم إنتاجه محليًا ودوليًا منذ بداية عمل الشركة، حيث أنتج 180.52 مليون سيارة محليًا، و119.6 مليون سيارة في الخارج حتى نهاية سبتمبر.

وكان الطراز الأكثر إنتاجًا عبر خطوط تصنيع“تويوتا” هو“كورولا”، حيث حققت السلسلة إنتاجًا عالميًا تراكميًا قدره 53.4 مليون سيارة اعتبارًا من نهاية سبتمبر.

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