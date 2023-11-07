تويوتا تنتج السيارة رقم 300 مليون في تاريخها الممتد لـ88 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة“تويوتا موتور- Toyota Motor” ، عن تجاوز إجمالي إنتاجها العالمي التراكمي 300 مليون سيارة منذ تأسيس الشركة وبدء التصنيع.
وقالت الشركة اليابانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس، إن تحقيق هذا الحجم من الإنتاج التراكمي جاء بعد 88 عامًا وشهرين منذ إنتاج أول سيارات“تويوتا” وهي الشاحنة موديل“جي 1”.
وكان تطوير أول مركبة للشركة في أغسطس 1935 عبر وحدة إنتاج السيارات التي كانت جزءًا من شركة“تويودا أوتوماتيك لوم وركس – Toyoda Automatic Loom Works”، والتي أعيدت تسميتها لاحقًا“تويوتا إندستريز كوربرشن – Toyota Industries Corporation”.
ويشمل عدد المركبات المعلن (300 مليون سيارة) ما تم إنتاجه محليًا ودوليًا منذ بداية عمل الشركة، حيث أنتج 180.52 مليون سيارة محليًا، و119.6 مليون سيارة في الخارج حتى نهاية سبتمبر.
وكان الطراز الأكثر إنتاجًا عبر خطوط تصنيع“تويوتا” هو“كورولا”، حيث حققت السلسلة إنتاجًا عالميًا تراكميًا قدره 53.4 مليون سيارة اعتبارًا من نهاية سبتمبر.
أرقام
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