مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك،
بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.
MENAFN07112023000205011050ID1107383837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.