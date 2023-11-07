مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك،بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.