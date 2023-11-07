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الأونروا: سكان غزة تعرضوا لمأساة بأبعاد هائلة

11/7/2023 4:21:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأمم المتحدة/PNN-قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إن سكان قطاع غزة حرموا من المساعدات وتعرضوا للقتل والقصف خارج منازلهم والتهجير القسري.

وأشارت الوكالة عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن سكان غزة يخوضون نضالا يوميا للعثور على الخبز والماء، في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يقطع الناس عن أحبائهم وبقية العالم.

واعتبرت أن ما يحدث في غزة "مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة".

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