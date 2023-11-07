الأونروا: سكان غزة تعرضوا لمأساة بأبعاد هائلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأمم المتحدة/PNN-قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إن سكان قطاع غزة حرموا من المساعدات وتعرضوا للقتل والقصف خارج منازلهم والتهجير القسري.
وأشارت الوكالة عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن سكان غزة يخوضون نضالا يوميا للعثور على الخبز والماء، في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يقطع الناس عن أحبائهم وبقية العالم.
واعتبرت أن ما يحدث في غزة "مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة".
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