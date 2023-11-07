نتنياهو: إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أنّ الدولة العبرية ستتولّى لفترة غير محدّدة ((المسؤولية الأمنية الشاملة)) في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة ((حماس)).
وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة ((إيه بي سي نيوز)) الأميركية إنّ ((إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة)) في غزة، معتبراً أنّه ((عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله))، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة ((حماس)) عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ شهر.
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