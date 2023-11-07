نتنياهو: إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أنّ الدولة العبرية ستتولّى لفترة غير محدّدة ((المسؤولية الأمنية الشاملة)) في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة ((حماس)).





وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة ((إيه بي سي نيوز)) الأميركية إنّ ((إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة)) في غزة، معتبراً أنّه ((عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله))، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.





وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة ((حماس)) عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ شهر.