استشهاد الصحفي محمد أبو حصيرة و48 من عائلته بغارة إسرائيلية استهدفت منزله

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-استشهد الصحفي محمد ابو حصيرة، اليوم الثلاثاء،وإصابة الصحفي محمد حمودة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزليهما في مدينة غزة.
واستشهد أبو حصيرة الذي يعمل لدى وكالة الأنباء الرسمية"وفا" في قصف إسرائيلي استهدف منزله الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده إضافة الى استشهاد و42 من عائلته، من بينهم أبناؤه، وإخوانه.
وباستشهاد الصحافي أبو حصيرة يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 49 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
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