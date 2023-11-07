استشهاد الصحفي محمد أبو حصيرة و48 من عائلته بغارة إسرائيلية استهدفت منزله

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد الصحفي محمد ابو حصيرة، اليوم الثلاثاء،وإصابة الصحفي محمد حمودة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزليهما في مدينة غزة.

واستشهد أبو حصيرة الذي يعمل لدى وكالة الأنباء الرسمية"وفا" في قصف إسرائيلي استهدف منزله الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده إضافة الى استشهاد و42 من عائلته، من بينهم أبناؤه، وإخوانه.

وباستشهاد الصحافي أبو حصيرة يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 49 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.