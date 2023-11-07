شركات المقاولات تطالب بتيسيرات لتجنب انخفاض حجم الأعمال فى 2024 - جريدة البورصة

توقع خبراء ومتعاملون فى قطاع المقاولات تراجع حجم أعمال شركات المقاولات بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل، فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار خامات البناء والتشييد.

وطالبوا بتوفير تيسيرات لشركات المقاولات وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة وإصدار خطابات الضمان بشكل سريع من أجل مساعدة الشركات فى الحصول على مشروعات جديدة خلال العام المقبل.

وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات ستدخل العام الجديد 2024، وهى مثقلة بالأعباء على غرار ما شهدته خلال العام الجارى، خاصة أزمة نقص السيولة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف سعد:“شركات المقاولات التى حصلت على مستحقاتها المالية ولديها سيولة كافية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، ستتمكن من دخول العام الجديد واقتناص مشروعات جديدة، بينما التى لديها عجز سيولة ستواجه أزمة كبيرة فى الاستمرار”.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه من المتوقع أن نشهد خلال العام الجديد إحجام نسبة من شركات المقاولات عن المشاركة فى مشروعات جديدة، نتيجة التحديات التى يشهدها القطاع بشكل مستمر من ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار مواد البناء فضلا عن تأخر صرف المستحقات المالية من جهات الإسناد.

وتوقع سعد، انخفاض أعمال شركات المقاولات خلال العام المقبل بنسبة 20%، مطالبا الحكومة وجهات الإسناد بوضع تمويل مالى للمشروعات التى يتم طرحها فى العام الجديد يتناسب مع المدة الزمنية للتنفيذ.

وقال إن شركات المقاولات تواجه فجوات تمويلية كبيرة، فى حالة لم يتناسب التمويل المالى للمشروعات مع التخطيط الزمنى للتنفيذ، مما يضع المقاولين أمام أزمة كبيرة تعيق استكمال المشروعات القائمة.

وأضاف سعد، أن إصدار المنشور الدورى الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العامة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات، خطوة إيجابية تساهم فى تعزيز دور الشركات وتسهل من عملية صرف مستحقاتهم المالية من جهات الإسناد خاصة الحكومية منها.

وقال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، متوقعا عدم استمرار تلك الطفرة لفترة طويلة.

وأضاف المرشدى:“الطفرة التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية كانت بسبب الزخم الشديد للمشروعات فى ظل خطة التنمية العمرانية التى نفذتها الدولة، ومن المتوقع أن يعود القطاع للنمو بمعدله الطبيعى”.

وأوضح أن النمو الكبير فى حجم أعمال شركات المقاولات لن يستمر خلال العام المقبل وسيحدث تباطؤ.

وأشار المرشدى، إلى أن أكبر التحديات التى تواجه شركات المقاولات خلال عام 2024 هى تأخر صرف المستحقات المالية، وخطابات الضمان.

وقال إن القطاع يشهد فائضًا كبيرًا من حيث صناعة المقاولات، ومن الضرورى أن يتم تصدير المقاولات المصرية للخارج.

وتابع المرشدى:“شركات المقاولات تحتاج إلى تشريعات قانونية كثيرة منها تسهيل استخراج شهادات الضمان، ولكى تبدأ الشركة فى أى مشروع يجب استخراج خطاب ضمان ابتدائى وخطاب ضمان نهائى”.

وشدد على ضرورة أن تستلم شركات المقاولات التى قامت بتنفيذ مشروعاتها لمستحقاتها المالية فى مواعيدها المحددة حتى تتمكن من المشاركة فى مشروعات جديدة.

وأضاف المرشدى، أن السعودية وليبيا والعراق من أكثر الدول التى تتوافر بها فرص استمثارية لشركات المقاولات المصرية، وأيضًا دول إفريقيا ولكنها بحاجة لمزيد من الدراسة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وطالب بضرورة أن يتواجد داخل المكاتب الخارجية لمصر مستشار عقارى وهندسى على دراية كاملة بالشركات فى مصر والسوق المستهدف والتعاقدات والمشروعات الجديدة واتجاهات الحكومة الأجنبية فى القطاع العقارى.

وأوضح المرشدى، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم الأعمال المتوقع خلال العام الجديد، نظرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على المناقصات التى يتم طرحها.

وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المكون الأجنبى أحد التحديات التى ستواجه شركات المقاولات المصرية خلال عام 2024 حيث يمثل نسبة كبيرة من عملية التسعير.

وأضاف لقمة، أن سعر الحديد مرتبط بالبورصة العالمية والأسمنت مرتبط بالشركات الأجنبية التى تستثمر فى السوق المصرى والتى رفعت الأسعار بشكل قياسى خلال الفترة الماضية.

أوضح أن تأخر صرف المستحقات المالية واستخراج خطابات الضمان هى أكبر التحديات أمام شركات المقاولات للتوسع داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تحتاج إلى رأسمال قوى يمكنها من التوسع خارجيا.

وطالب الحكومة بتوفير البيئة التشريعية المطلوبة التى تمكن شركات المقاولات من تنفيذ مشروعاتها بدون وجود خسائر، وأيضًا الإسراع بصرف مستحقات الشركات واستخرج خطابات الضمان.

كتبت: أمل سعداوى