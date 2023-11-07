خالد صديق: 10.4 مليار جنيه ميزانية التنمية الحضرية العام المالى الجارى - جريدة البورصة

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إن ميزانية الصندوق خلال العام المالى الجارى تبلغ 10.4 مليار جنيه بخلاف استثمارات مشروع“دارة” باعتباره مشروعا استثماريا.

وأضاف صديق لـ”البورصة”، أن خطة صندوق التنمية الحضرية خلال العام المقبل 2024 تركز على عدة ملفات أبرزها الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تطويرها.

وأوضح أن أبرز المشروعات الجارى تطويرها، مشروع حدائق الفسطاط، وجوهرة الفسطاط، وتطوير الأسواق العشوائية، فضلا عن مشروع“دارة”.

وقال صديق، إن حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية يبلغ 1.1 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، بخلاف تطوير العشوائيات والأسواق، وهو ما يمثل طفرة عمرانية ضخمة وتغييرا جذريا بكافة المناطق المقرر تطويرها.

وأضاف أن صندوق التنمية الحضرية يستعد لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات المعروف باسم مشروع“دارة” وذلك ضمن خطة استغلال وتنمية الأراضى غير المستغلة بالمحافظات.

وأوضح صديق أنه من المقرر بدء تسويق المرحلة الجديدة من المشروع خلال شهر يناير 2024، مشيرا إلى أن وحدات المشروع كاملة التشطيب وسيتم طرحها بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار مشروعات القطاع الخاص.

وقال إن مشروع تطوير عواصم المحافظات يعد من المشروعات التى بدأها الصندوق مع تغيير اسمه من صندوق تطوير العشوائيات إلى صندوق التنمية الحضرية.

وأضاف أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات تستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فى 29 محافظة بتكلفة تصل إلى نصف تريليون جنيه، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منها فى 13 محافظة بإنشاء 114 ألف وحدة سكنية موزعة على 36 مشروعا بتكلفة 120 مليار جنيه.

وأوضح صديق أنه جارى تنفيذ أعمال تنسيق المواقع واللاند سكيب، مشيرا إلى أن عدد الوحدات الجاهزة للطرح يصل إلى 61 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات والتشطيبات.

وأشار إلى أنه سيتم طرح المرحلة الجديدة من المشروع فى 13 محافظة هى: الشرقية والبحيرة والسويس والفيوم والمنيا وقنا وسوهاج والقاهرة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية.

وقال صديق، إن صندوق التنمية الحضرية يحرص على تنفيذ هذه المشروعات على طريقة“الكمبوند” ليكون متكامل الخدمات والمرافق والجراجات.

وأضاف أن مساحات الوحدات من 90 مترا إلى 180 مترا مربعا، وتراوحت أسعار البيع بالمرحلة الأولى من المشروع من 8 آلاف إلى 17 ألف جنيه للمتر المربع.

وأوضح صديق، أنه جار تنفيذ مشروع تطوير حدائق الفسطاط، ووصلت نسب التنفيذ إلى معدلات جيدة، ومن المستهدف تسليم المشروع مطلع العام المقبل.

وقال إن استثمارات مشروع تطوير حدائق الفسطاط بلغت 6 مليارات جنيه تقريبا، مضيفا أن المشروع سيكون تحت إدارة شركات مصرية عالمية للحفاظ على الاستدامة، خاصة أنه يوجد وديعة للصيانة للمشروع بأحد البنوك، ويكون لها أرباح إما شهرية أو سنوية وتصرف على صيانة المشروع.

وأضاف صديق أنه جارى العمل على تنفيذ مشروع تطوير جوهرة الفسطاط، وذلك فى إطار مبادرة التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأوضح أن مشروع جوهرة الفسطاط يتكون من 13 عمارة للنشاط الاستثمارى، و468 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 32 عمارة إسكان مقترح تعديلها، بإجمالى 2300 وحدة.

وقال إنه من المخطط أن يكون المشروع مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، لخدمة المنطقة بأكملها، حيث يتكون من أكثر من منطقة سواء الحرفية، أو الثقافية، أو الترفيهية.

وأضاف أنه جارى العمل على تنفيذ مشروع تطوير الأسواق العشوائية، موضحا أن مصر لديها 1105 أسواق، ويتم تصنيفهم زمنيا إلى يومى وأسبوعى وسنوى بإجمالى استثمارات 44 مليار جنيه.

وأوضح أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يخدم الدولة والمواطن على حد سواء، حيث ستتمكن الدولة من وضع رقابة على كل الأسواق، ومن ثم فرض ضرائب، وزيادة الناتج المحلى، أما بالنسبة للمواطن فستكون هناك تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية بشكل قانونى.

وأشار إلى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو من أهم المشروعات التى يشرف على تنفيذها ثلاث جهات وهى وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة، ولعب الصندوق دورا هاما فى التواصل مع المواطنين لإزالة أى تخوفات لديهم من أعمال التطوير.

وقال صديق، إن وزارة الإسكان تحملت تعويضات الأراضى والمبانى، وهى تكلفة كبيرة، وبالتالى لجأت إلى جانب استثمارى فى المشروع لتغطية تكلفة التعويضات.

وأشار إلى أنه تم رصد 60 ألف جنيه دعما للغرفة الواحدة فى مشروع مثلث ماسبيرو.

وأضاف أن الشركات المشرفة على مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مصرية بالكامل، وتم عقد جلسات مع أهالى مثلث ماسبيرو لمعرفة متطلباتهم سواء البقاء فى المنطقة أو الذهاب إلى منطقة أخرى بإيجار أو تمليك سريع.

وأوضح أنه جار عرض المحلات التجارية الموجودة بالدور الأرضى داخل برجى الإسكان البديل للبيع، لتوفير الأنشطة المختلفة للسكان العائدين للمنطقة، تزامناً مع تسكينهم وتسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم.

وقال إن المنطقة تضم أبراج النيل ماسبيرو، التى تحتوى على 3 أبراج سكنية، منها برجان فندقى وسكنى، وثالث إدارى، وبدروم، على مساحة 8419 متراً، بارتفاع 30 دوراً بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

وأضاف صديق، أنه جارى التفاوض مع تحالف يضم 4 شركات مصرية وخليجية وصينية لتطوير 185 فدانا بمحافظة كفر الشيخ لإقامة مشروع سكنى فندقى تجارى، بإجمالى استثمارات متوقعة 50 مليار جنيه.

وأوضح أنه جار دراسة كافة العروض المتاحة وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة ويمتلك الصندوق 75 فدانا والمساحة المتبقية مملوكة لمحافظة كفر الشيخ.

وقال إن صندوق التنمية الحضرية يمتلك محفظة كبيرة من الأراضى بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وتعليمى وترفيهى، وسيتم تطوير جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف صديق أنه جارى التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام للدخول فى شراكة لإنشاء مدرسة دولية فى منطقة مدينة نصر على مساحة 16 ألف متر مربع، باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، فى إطار خطتها لاستغلال عدد من قطع الأراضى المتاحة.

وأشار إلى أنه جار إعداد التصميم المبدئى، ودراسة الجدوى للمشروع للبدء فى تنفيذه، ومن المخطط البدء به مطلع العام المقبل 2024.

وأوضح أن صندوق التنمية الحضرية يمتلك قطعة أرض بمساحة 68 فدانا بمدينة بالمحلة الكبرى، وجارى تنفيذ أعمال التسوية والتصميم المبدئى استعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن قطعة الأرض من المخطط أن يتم استغلالها لتنفيذ مشروع سكنى تجارى فندقى، وغالبا سيتم تنفيذه بنظام الشراكة مع جهه أخرى.

وأضاف أن الصندوق يتلقى عدة طلبات من شركات استثمارية خليجية ترغب فى إتمام شراكات مع الصندوق لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة سواء سكنى أو تجارى، وجارى دراسة كل العروض المتاحة.

وأوضح أنه تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق، ومنذ عامين تم تغيير اسمه إلى ((صندوق التنمية الحضرية)).

وقال صديق، إن استثمارات الصندوق فى عام 2016 بلغت تقريبا 17 مليار جنيه مخصصة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى القاهرة والمحافظات، ولكن مع إضافة مزيد من الأعمال ارتفعت لتصل إلى 40 مليار جنيه تقريبا.