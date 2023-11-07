خالد صديق: 10.4 مليار جنيه ميزانية التنمية الحضرية العام المالى الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 61 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق لدى الصندوق جاهزة للطرح 1.1 تريليون جنيه حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية
قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إن ميزانية الصندوق خلال العام المالى الجارى تبلغ 10.4 مليار جنيه بخلاف استثمارات مشروع“دارة” باعتباره مشروعا استثماريا.
وأضاف صديق لـ”البورصة”، أن خطة صندوق التنمية الحضرية خلال العام المقبل 2024 تركز على عدة ملفات أبرزها الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تطويرها.
وأوضح أن أبرز المشروعات الجارى تطويرها، مشروع حدائق الفسطاط، وجوهرة الفسطاط، وتطوير الأسواق العشوائية، فضلا عن مشروع“دارة”.
وقال صديق، إن حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية يبلغ 1.1 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، بخلاف تطوير العشوائيات والأسواق، وهو ما يمثل طفرة عمرانية ضخمة وتغييرا جذريا بكافة المناطق المقرر تطويرها.
وأضاف أن صندوق التنمية الحضرية يستعد لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات المعروف باسم مشروع“دارة” وذلك ضمن خطة استغلال وتنمية الأراضى غير المستغلة بالمحافظات.
وأوضح صديق أنه من المقرر بدء تسويق المرحلة الجديدة من المشروع خلال شهر يناير 2024، مشيرا إلى أن وحدات المشروع كاملة التشطيب وسيتم طرحها بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار مشروعات القطاع الخاص.
وقال إن مشروع تطوير عواصم المحافظات يعد من المشروعات التى بدأها الصندوق مع تغيير اسمه من صندوق تطوير العشوائيات إلى صندوق التنمية الحضرية.
وأضاف أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات تستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فى 29 محافظة بتكلفة تصل إلى نصف تريليون جنيه، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منها فى 13 محافظة بإنشاء 114 ألف وحدة سكنية موزعة على 36 مشروعا بتكلفة 120 مليار جنيه.
وأوضح صديق أنه جارى تنفيذ أعمال تنسيق المواقع واللاند سكيب، مشيرا إلى أن عدد الوحدات الجاهزة للطرح يصل إلى 61 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات والتشطيبات.
وأشار إلى أنه سيتم طرح المرحلة الجديدة من المشروع فى 13 محافظة هى: الشرقية والبحيرة والسويس والفيوم والمنيا وقنا وسوهاج والقاهرة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية.
وقال صديق، إن صندوق التنمية الحضرية يحرص على تنفيذ هذه المشروعات على طريقة“الكمبوند” ليكون متكامل الخدمات والمرافق والجراجات.
وأضاف أن مساحات الوحدات من 90 مترا إلى 180 مترا مربعا، وتراوحت أسعار البيع بالمرحلة الأولى من المشروع من 8 آلاف إلى 17 ألف جنيه للمتر المربع. تسليم مشروع تطوير“حدائق الفسطاط” مطلع العام المقبل
وأوضح صديق، أنه جار تنفيذ مشروع تطوير حدائق الفسطاط، ووصلت نسب التنفيذ إلى معدلات جيدة، ومن المستهدف تسليم المشروع مطلع العام المقبل.
وقال إن استثمارات مشروع تطوير حدائق الفسطاط بلغت 6 مليارات جنيه تقريبا، مضيفا أن المشروع سيكون تحت إدارة شركات مصرية عالمية للحفاظ على الاستدامة، خاصة أنه يوجد وديعة للصيانة للمشروع بأحد البنوك، ويكون لها أرباح إما شهرية أو سنوية وتصرف على صيانة المشروع.
وأضاف صديق أنه جارى العمل على تنفيذ مشروع تطوير جوهرة الفسطاط، وذلك فى إطار مبادرة التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأوضح أن مشروع جوهرة الفسطاط يتكون من 13 عمارة للنشاط الاستثمارى، و468 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 32 عمارة إسكان مقترح تعديلها، بإجمالى 2300 وحدة.
وقال إنه من المخطط أن يكون المشروع مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، لخدمة المنطقة بأكملها، حيث يتكون من أكثر من منطقة سواء الحرفية، أو الثقافية، أو الترفيهية.
وأضاف أنه جارى العمل على تنفيذ مشروع تطوير الأسواق العشوائية، موضحا أن مصر لديها 1105 أسواق، ويتم تصنيفهم زمنيا إلى يومى وأسبوعى وسنوى بإجمالى استثمارات 44 مليار جنيه.
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وأوضح أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يخدم الدولة والمواطن على حد سواء، حيث ستتمكن الدولة من وضع رقابة على كل الأسواق، ومن ثم فرض ضرائب، وزيادة الناتج المحلى، أما بالنسبة للمواطن فستكون هناك تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية بشكل قانونى.
وأشار إلى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو من أهم المشروعات التى يشرف على تنفيذها ثلاث جهات وهى وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة، ولعب الصندوق دورا هاما فى التواصل مع المواطنين لإزالة أى تخوفات لديهم من أعمال التطوير.
وقال صديق، إن وزارة الإسكان تحملت تعويضات الأراضى والمبانى، وهى تكلفة كبيرة، وبالتالى لجأت إلى جانب استثمارى فى المشروع لتغطية تكلفة التعويضات.
وأشار إلى أنه تم رصد 60 ألف جنيه دعما للغرفة الواحدة فى مشروع مثلث ماسبيرو.
وأضاف أن الشركات المشرفة على مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مصرية بالكامل، وتم عقد جلسات مع أهالى مثلث ماسبيرو لمعرفة متطلباتهم سواء البقاء فى المنطقة أو الذهاب إلى منطقة أخرى بإيجار أو تمليك سريع.
وأوضح أنه جار عرض المحلات التجارية الموجودة بالدور الأرضى داخل برجى الإسكان البديل للبيع، لتوفير الأنشطة المختلفة للسكان العائدين للمنطقة، تزامناً مع تسكينهم وتسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم.
وقال إن المنطقة تضم أبراج النيل ماسبيرو، التى تحتوى على 3 أبراج سكنية، منها برجان فندقى وسكنى، وثالث إدارى، وبدروم، على مساحة 8419 متراً، بارتفاع 30 دوراً بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة. تحالف مصرى أجنبى يتفاوض على تطوير 185 فدانًا بكفر الشيخ
وأضاف صديق، أنه جارى التفاوض مع تحالف يضم 4 شركات مصرية وخليجية وصينية لتطوير 185 فدانا بمحافظة كفر الشيخ لإقامة مشروع سكنى فندقى تجارى، بإجمالى استثمارات متوقعة 50 مليار جنيه.
وأوضح أنه جار دراسة كافة العروض المتاحة وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة ويمتلك الصندوق 75 فدانا والمساحة المتبقية مملوكة لمحافظة كفر الشيخ.
وقال إن صندوق التنمية الحضرية يمتلك محفظة كبيرة من الأراضى بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وتعليمى وترفيهى، وسيتم تطوير جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف صديق أنه جارى التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام للدخول فى شراكة لإنشاء مدرسة دولية فى منطقة مدينة نصر على مساحة 16 ألف متر مربع، باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، فى إطار خطتها لاستغلال عدد من قطع الأراضى المتاحة.
وأشار إلى أنه جار إعداد التصميم المبدئى، ودراسة الجدوى للمشروع للبدء فى تنفيذه، ومن المخطط البدء به مطلع العام المقبل 2024.
وأوضح أن صندوق التنمية الحضرية يمتلك قطعة أرض بمساحة 68 فدانا بمدينة بالمحلة الكبرى، وجارى تنفيذ أعمال التسوية والتصميم المبدئى استعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن قطعة الأرض من المخطط أن يتم استغلالها لتنفيذ مشروع سكنى تجارى فندقى، وغالبا سيتم تنفيذه بنظام الشراكة مع جهه أخرى.
وأضاف أن الصندوق يتلقى عدة طلبات من شركات استثمارية خليجية ترغب فى إتمام شراكات مع الصندوق لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة سواء سكنى أو تجارى، وجارى دراسة كل العروض المتاحة.
وأوضح أنه تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق، ومنذ عامين تم تغيير اسمه إلى ((صندوق التنمية الحضرية)).
وقال صديق، إن استثمارات الصندوق فى عام 2016 بلغت تقريبا 17 مليار جنيه مخصصة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى القاهرة والمحافظات، ولكن مع إضافة مزيد من الأعمال ارتفعت لتصل إلى 40 مليار جنيه تقريبا.
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