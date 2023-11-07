2024.. القطاع العقارى ينتظر حوافز جديدة لمواجهة التحديات - جريدة البورصة

يترقب القطاع العقارى الحصول على حوافز حكومية جديدة للتغلب على التحديات المستمرة التى تواجه الاقتصاد بشكل عام وتأثر بها القطاع بجميع مجالاته خلال السنوات الماضية.

ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، أن مبيعات الشركات العقارية يمكن أن تتأثر نسبيا خلال الربع الأول من العام المقبل، ولكنها ستعاود التحسن تدريجيا لتختتم عام 2024 بأداء أفضل من عام 2023.

وأشاروا إلى توسع مرتقب للشركات العقارية فى تنفيذ المشروعات الإدارية والفندقية، مع تبنى معايير الاستدامة فى المشروعات، متوقعين زيادات فى أسعار العقارات بنسب تصل إلى 20%.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الربع الأول من عام 2024 قد يشهد بعض التباطؤ فى مبيعات الشركات العقارية متأثرا بالمتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف سعد الدين، أنه مع بداية الربع الثانى من العام المقبل سوف يشهد القطاع العقارى تحسنا تدريجيا فى مبيعات الشركات العقارية، ومعدلات الإقبال على الوحدات بجميع أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى، متوقعا أن تتجاوز المبيعات بنهاية 2024 المتحقق خلال العام الجارى.

وأوضح سعد الدين، أن شركات التطوير العقارى ستركز على طرح مشروعات عقارية مستدامة خلال عام 2024 ، تماشيا مع توجه الدولة حيث تساهم تلك المشاريع فى توفير الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و60%، وتوفر فى استهلاك المياه فضلا عن أنها تحافظ على البيئة من التلوث، مما ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى.

وتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار المنتجات العقارية بنسبه تصل 20% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، مدعومة بالتحركات الكبيرة فى أسعار مواد البناء وتكاليف التشغيل، بينما ستشهد الأسعار استقرارا بحلول الربع الثانى من العام المقبل.

وقال سعد الدين، إن المطور العقارى يمتلك الخبرات التى تجعله قادرا على مواجهة التحديات والأزمات المتغيرة التى يشهدها القطاع العقارى بشكل مستمر.

وأضاف أن ما شهدناه خلال السنوات الماضية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد جعلت المطورين على استعداد لمواجهة أى أزمات طارئة، وأصبحوا أكثر كفاءة فى التعامل مع تلك المتغيرات.

وأوضح أن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق خلال الفترة الحالية تسببت فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وقال سعد الدين، إن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار تمثل عبئا ماليا على الشركات التى أصبحت غير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.

وأضاف أنه يجب على الشركات تنفيذ 50% من إنشاءات المشروع قبل طرحه للبيع تحسبا لأى متغيرات فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، بحيث يصبح هناك غطاء للمشروع يغطى فروق التكلفة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأكد فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على ضرورة أن تركز شركات التطوير العقارى خلال الفترة القادمة على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها، واستكمال المراحل الإنشائية، والبدء فى تسليم الوحدات للعملاء، فضلا عن تنمية محفظة أراضيها.

وقال فوزى، إن أهم التحديات التى ستواجه المطور العقارى زيادة عدد سنوات التقسيط التى تقدمها الشركات للعملاء، والتى تمثل عبئا ماليا كبيرا على التدفقات النقدية للشركات وتقلل من قدرة الشركات على الإسراع فى تنفيذ مشروعاتها والتوسع فى إطلاق مشروعات جديدة.

وأشار إلى أهمية العمل على تحسين آلية التمويل العقارى، باعتبارها أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الوحدات تحت الإنشاء لتوفير السيولة للمطورين تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.

وأوضح فوزى، أن شركات التطوير العقارى ستتوسع فى إنشاء مشروعات إدارية وتجارية نظرا لما تحققه من عوائد كبيرة.

وأضاف أن مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر سوف يستحوذان على النصيب الأكبر من المشروعات العقارية بسبب ارتفاع حجم الإقبال الكبير عليها من قبل العملاء.

وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إنه يجب إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى ليتم تثبيت سعر البيع لفترة زمنية خاصة فى المناطق الجديدة والمراد تنميتها مع زيادة مدة الأقساط السنوية وكذلك مدة فترة السماح بتنفيذ المشروع واستكماله لتحفيز المطورين العقاريين.

وأضاف فكرى، أن عام 2024 سوف يشهد توسع المطورين فى الاستثمار فى الوحدات الفندقية باعتبارها المنتج العقارى الأكثر رواجا فى السوق خلال الفترة الحالية، فضلا على أنها تجلب الكثير من العوائد.

وأوضح أن هناك توقعات كبيرة بارتفاع الأسعار مع بداية 2024 بنسب تتراوح بين 15% و20% مدفوعة بارتفاع مدخلات الإنتاج وعلى رأسها مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات المستوردة من الأسواق.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة التوسع فى تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لشركات التطوير العقارى لمواجهة التوترات الاقتصادية والتضخم وتفعيل منظومة التمويل العقارى.

وقال إن أبرز الأزمات التى تلاحق العديد من شركات التطوير العقارى هى نقص السيولة المالية والتى تجعلهم غير قادرين على تنفيذ واستكمال مشروعاتهم وبالتالى عدم الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.

وأضاف فكرى، أن عام 2024 سوف يشهد خروج عدد من الشركات الصغرى من السوق العقارى لعدم قدرتها على مواجهة تلك الأزمات، فى ظل الزيادات الكبيرة فى أسعار مواد البناء.

وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، إن ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب تعد المشكلة الأبرز التى تواجه جميع شركات التطوير العقارى نظرا لأنها تؤثر على العديد من القرارات الهامة التى تتخذها الشركات وأهمها تسعير وحدات المشروع.

وأضاف ميخائيل، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب خلال الفترة الماضية تسبب فى العديد من الأزمات لشركات التطوير العقارى، مشيرا إلى أن مواد البناء وخامات التشطيب شهدت ارتفاعات بنسبة تتجاوز 100% خلال العام الجارى.

وأوضح أن استمرار هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة سوف يؤثر بشكل سلبى على السوق العقارى لأن هناك العديد من الشركات قامت بإيقاف عملية البيع تخوفا من إبرام تعاقدات مع العملاء وعدم القدرة على الالتزام بتنفيذها.

وقال إنه يجب على الشركات تسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروعات والتوسع فى التعاقد على شراء مخزون من الخامات ومواد البناء لأطول فترة ممكنة، وطرح المشروع على أربع مراحل بيعية لتعويض أى فروق لاحقة فى الأسعار وذلك للتحوط من أى أزمات اقتصادية من الممكن أن تحدث مستقبلا.

وأضاف أن القطاع العقارى قادر على مواجهة ارتفاع التضخم وزيادة أسعار مواد البناء، لأنه قطاع قوى ويتمتع بطلب مرتفع بسبب زيادة عدد السكان سنويا، فضلا عن أننا لدينا احتياج للعقار فيما يخص الاستثمار باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على مدخرات المصريين.

وقال أحمد حسن، عضو لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الارتفاع الأخير لأسعار مواد البناء يؤثر على تكاليف الإنشاء بالمشروعات السياحية خاصة مع اتجاه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية.

وأضاف حسن، أنه مع ارتفاع تكلفة الإنشاء على المستثمر السياحى، سيرتفع أيضا سعر الإقامة الفندقية، نظرا لزيادة مصاريف التشغيل كذلك.

وأوضح أن نسبة الزيادة فى أسعار الإقامة الفندقية لن تكون مرتفعة كثيرا، نظرا لفرق سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والذى يعوض أى زيادة جديدة سواء فى تكلفة البناء أو مصاريف التشغيل، علما بأن الدخل الوارد بالعملة الأجنبية يقابله مصروفات بالعملة المحلية.