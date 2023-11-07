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التميمي لـ برنامج الوكيل: شهيد في الخليل واعتقال أكثر من 1000 منذ بداية العدوان في غزة

11/7/2023 3:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مراسل وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية - وفا - في مدينة الخليل جويد التميمي، إنه ارتقى صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً في الخليل، وأصيب اثنين آخرين، في بلدة سعير، كما أصيب اثنين آخرين في بلدة الظاهرية، وأصيب العشرات بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز في بلدات بني نعيم ودورا، وغيرها من بلدات الخليل، الى جانب اعتقال العشرات من مدينة الخليل.
وأضاف التميمي، عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، أن الاحتلال قام باعتقال قرابة 20 شخصاً من بلدة السموع، إضافة إلى اعتقال صحفي، منوهاً إلى أن الاعتقالات رافقها ضرب مبرح همجي.
ونوه التميمي، إلى أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي - بداية الاحداث في غزة - تم اعتقال أكثر من 1000 مواطن من مدينة الخليل وحدها، مشيراً إلى أنه يتم كل يوم اعتقال 20 إلى 25 شخصاً، وأن هذه الاعتقالات تطال الصغير والكبير وبشكل غير مسبوق.
وأضاف أن الاحتلال يتعمّد اعتقال أي فلسطيني يشارك ويدعم المقاومة بأي شكل، حتى لو كان من خلال منشور بسيط عبر مواقع التواصل، موضحاً أن مدينة الخليل مُطبق عليها، والاحتلال يعمل على فرض حالة أمنية غير مسبوقة.
وقال التميمي، إن المواجهات مع المستوطنين في الخليل مستمرة، وهناك هجوم يومي من المستوطنين الذين تم تسليحهم على المواطنين العزل، مؤكداً أن حجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال في الضفة هو لمحاولة فرض حالة رعب للمواطنين.




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