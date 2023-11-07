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وزارة الصحة الفلسطينية: 163 شهيدا بنيران الاحتلال في الضفة الغربية

11/7/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 163 شهيدا.
ومنذ بدء عدوان إسرائيل على قطاع غزة تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.




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