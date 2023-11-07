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الصحة العالمية: إسرائيل نفذت 229 هجوما على مستشفيات ومراكز صحية بغزة

11/7/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن إسرائيل نفذت 229 هجوما على مستشفيات ومراكز رعاية صحية منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب بيانات منشورة على موقع المنظمة حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن هذه الهجمات نتج عنها استشهاد 509 فلسطينيين من مواطنين ومرضى وأطقم طبية، فضلا عن إصابة 447 آخرين.




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