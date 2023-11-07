خبير عسكري لـ برنامج الوكيل: الاحتلال سيُجبر على الهدنة في غزة والعملية البرية فشلت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال اللواء الركن المتقاعد والخبير والمحلل العسكري واصف عريقات من، إن الاحتلال الإسرائيلي سوف يُجبر على إعلان هدنة لوقف الحرب على قطاع غزة، لأنه فشل بشكل كبير ولم يُحقق أي هدف أو تقدم على الأرض .



وأضاف عريقات، عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، أنه بعد كل هذه الأيام من انطلاق الأحداث وبدء العملية العسكرية البرية، وما قام به الاحتلال من تسوية المباني وهدم كل شيء، ما زال الجندي الاسرائيلي غير قادر على الترجل والمشي بشوارع غزة، مؤكداً أن جندي الاحتلال الآن يقاتل بشكل استعراضي لا قيمة له.



وبيّن أن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماماً عما يروج له الاحتلال، مشدداً على أنه طالما الطائرة تقصف فان الجندي لا وجود له وإذا وجد يكون غير قادر على التحرك.



وأوضح عريقات أن الاحتلال لم يحقق هدف ولم ينفذ خطة بعد مرور 32 يوماً على بدء العدوان، وقرابة أسبوعين على العملية البرية، وسيصل إلى مرحلة يُجبر فيها مرغماً على طلب هدنة.

وأكد أنه في ظل ما يجري على ارض المعركة، ان القيادة العسكرية الاسرائيلية وجدت أن القصف العشوائي واستهداف المدنيين لا يحقق انتصار وان المقاوم لديه إرادة وصمود وتصميم على البقاء.



وقال عريقات إن الاحتلال يستعين بالمرتزقة الأجانب للقتال، لكن لا يعلن عن ذلك، مضيفاً أن هؤلاء المرتزقة لا ارتباط لهم لا بالعقيدة ولا بالأرض، وبالتالي سوف يهزمون بشكل مؤكد أمام المقاوم.



وحول دلالات زج الولايات المتحدة المزيد من حاملات الطائرات والغواصة اوهايو الى المنطقة، بين عريقات أن واشنطن تشارك الاحتلال في غرفة عمليات المعركة، ودعم بايدن الكبير للاحتلال هو دليل على انهيار نتنياهو.



وقال إن المواطن في غزة أصبح على قناعة بعد حصار لـ 17 عاماً ان الاحتلال يسعى إلى الغاء وجوده، وهو ما يدفعه الى الصمود اكثر، والتشبث بالارض والمقاومة بكل السبل، على خلاف الجندي الإسرائيلي الذي يشعر بخوف وقلق وارتباك دوماً.