مصر تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية قد اعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.



وقالت الوزارة أنه وبناءً على مخاطبة رسمية مع الملحق الثقافي الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة أكد على هذا القرار، وذلك بعد تواصله مع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات في مصر، وأضافت الوزارة بأنها على تواصل دائم ومستمر مع السفارة المصرية في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً بأن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تطمح من خلالها الوزارة إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.