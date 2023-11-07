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احذر تناول الكرفس في هذه الحالة

11/7/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن الكرفس يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه غني بالألياف الغذائية والزيوت الطيّارة والمواد المرة الصحية، التي تتمتع بتأثر مضاد للبكتيريا.
فيتامينات ومعادن
وأضاف المركز الألماني أن الكرفس يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامينات B وفيتامين C والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.
ويحتوي الكرفس أيضاً على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، التي تحمي الجسم مما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة.


استجابات تحسسية
ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الكرفس يندرج ضمن الأغذية، التي قد تؤدي إلى حساسية الطعام، حيث إنه قد يؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص مثل حكة الجلد وتورم في الفم والحلق وطفح جلدي وضيق في التنفس.


كما أن التعرض للشمس بعد تناول كمية كبيرة من الكرفس مباشرة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بطفح جلدي أو حروق شمس فيما يسمى "بالتسمم الضوئي".

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