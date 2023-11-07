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بيان جديد صادر عن كتائب القسام اليوم الثلاثاء

11/7/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء انها تمكنت من تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين105" .

وكانت قد اعلنت كتائب القسام يوم امس الاثنين انها تمكنت من تدمير 27 آلية عسكرية، كما استهدفت القوات المتوغلة بعشرات من قذائف الهاون

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