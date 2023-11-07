بيان جديد صادر عن كتائب القسام اليوم الثلاثاء

بيان جديد صادر عن كتائب القسام اليوم الثلاثاء
التاريخ
11/7/2023 3:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء انها تمكنت من تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين105" .
وكانت قد اعلنت كتائب القسام يوم امس الاثنين انها تمكنت من تدمير 27 آلية عسكرية، كما استهدفت القوات المتوغلة بعشرات من قذائف الهاون
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