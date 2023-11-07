وزارة الصحة الفلسطينية: 163 شهيدا بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية
التاريخ
11/7/2023 3:11:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء،
إن حصيلة الشهداء بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 163 شهيدا.
ومنذ بدء عدوان إسرائيل على قطاع غزة تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.
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