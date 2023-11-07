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الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز بيت فوريك

11/7/2023 3:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز المذكور، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي السياق، ما زالت مدينة نابلس تشهد إغلاقا لعدد من الحواجز المنتشرة في محيطها، وتواصل قوات الاحتلال منع المواطنين من المرور عبر طريق حوارة الرئيس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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