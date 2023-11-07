الصحة العالمية: إسرائيل نفذت 229 هجوما على مستشفيات ومراكز صحية بغزة

وبحسب بيانات منشورة على موقع المنظمة حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن هذه الهجمات نتج عنها مقتل 509 فلسطينيين من مواطنين ومرضى وأطقم طبية، فضلا عن إصابة 447 آخرين.

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