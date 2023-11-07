الصحة العالمية: إسرائيل نفذت 229 هجوما على مستشفيات ومراكز صحية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN-كشفت بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن إسرائيل نفذت 229 هجوما على مستشفيات ومراكز رعاية صحية منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب بيانات منشورة على موقع المنظمة حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن هذه الهجمات نتج عنها مقتل 509 فلسطينيين من مواطنين ومرضى وأطقم طبية، فضلا عن إصابة 447 آخرين.
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