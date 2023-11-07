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انخفاض ملحوظ على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

11/7/2023 3:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الثلاثاء 40 قرشا ليصل الى 40 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.3 للشراء منهم وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.6 للبيع للمواطنين مقابل 32.6 للشراء منهم




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