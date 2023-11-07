لست أنا من قرر غيابه.. مدرب النصر يكشف سر استبعاد رونالدو من مواجهة الدحيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مواجهة الدحيل القطري، المقرر لها اليوم الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.
وقال كاسترو في تصريحات صحفية: "كريستيانو رونالدو لن يشارك أمام الدحيل القطري بسبب الإرهاق، لقد لعب الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة".
وأضاف: "لست أنا من قرر غيابه، لكن رونالدو غير جاهز للمباراة، وهذه أمور تحدث في كرة القدم، لدينا العديد من المباريات المقبلة، ولعبنا قبل 48 ساعة مباراة في الدوري"
وعن مواجهة الدحيل، قال مدرب النصر: "نعلم أننا في انتظار مواجهة صعبة وليست سهلة على الإطلاق، فريق الدحيل يملك هجوم مميز ولكننا سندخل اللقاء من أجل الانتصار".
وتابع: "وضعيتنا جيدة في المجموعة لكننا نبحث عن تحقيق الانتصار الرابع لمواصلة الصدارة والعبور إلى الدور التالي من البطولة".
ويحتل النصر صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
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