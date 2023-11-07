لست أنا من قرر غيابه.. مدرب النصر يكشف سر استبعاد رونالدو من مواجهة الدحيل

كشف لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مواجهة الدحيل القطري، المقرر لها اليوم الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو في تصريحات صحفية: "كريستيانو رونالدو لن يشارك أمام الدحيل القطري بسبب الإرهاق، لقد لعب الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لست أنا من قرر غيابه، لكن رونالدو غير جاهز للمباراة، وهذه أمور تحدث في كرة القدم، لدينا العديد من المباريات المقبلة، ولعبنا قبل 48 ساعة مباراة في الدوري"

وعن مواجهة الدحيل، قال مدرب النصر: "نعلم أننا في انتظار مواجهة صعبة وليست سهلة على الإطلاق، فريق الدحيل يملك هجوم مميز ولكننا سندخل اللقاء من أجل الانتصار".

وتابع: "وضعيتنا جيدة في المجموعة لكننا نبحث عن تحقيق الانتصار الرابع لمواصلة الصدارة والعبور إلى الدور التالي من البطولة".

ويحتل النصر صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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