كوريا الجنوبية تصدر أول تحذير من موجات البرد لهذا الموسم

انخفضت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع إصدار أول تحذير من موجات البرد لهذا الموسم في منطقة العاصمة سول والمناطق الداخلية الوسطى، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وانخفضت درجات الحرارة الصباحية إلى حوالي خمس درجات مئوية في المنطقة الوسطى، وعشر درجات في المناطق الجنوبية، مسجلة انخفاضا يتراوح بين عشر إلى 15 درجة عن أقل مستوياتها صباح أمس الاثنين.

ومع توقعات بهبوب رياح باردة خلال النهار، ستنخفض درجات الحرارة القصوى بعد الظهر بمقدار ثماني إلى 12 درجة، اعتبارا من اليوم، إلى ما بين سبع إلى 17 درجة اليوم الثلاثاء، بما في ذلك عشر درجات في سول، كما سيكون الطقس أكثر برودة صباح يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اعتبارا من ظهر غد الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا أن تهب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد صباح اليوم الثلاثاء، وسوف تكون الرياح أقوى في المناطق الساحلية الشرقية والغربية والمناطق الجبلية في مقاطعة "كانج وان".





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